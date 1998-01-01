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Российские эксперты одобрили меры безопасности в каирском аэропорту/ Pegas Fly начал летать в Баку из аэропорта Жуковский/ Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ЧП с поездом в Барселоне

Российские эксперты одобрили меры безопасности в каирском аэропорту

Российские эксперты по авиационной безопасности, находящиеся с инспекцией в Каирском международном аэропорту, одобрили принятые египетскими властями меры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Vetogate.

«Делегация российских экспертов, проводящая проверку, одобрила меры безопасности от момента захода пассажира в здание аэропорта до посадки в самолет», – рассказали Vetogate близкие к делегации источники.

Во втором терминале международного аэропорта Каира был осмотрен выход № 5, который после возобновления авиасообщения будет использоваться для посадки и высадки пассажиров компании «Аэрофлот», проверен комплекс мер безопасности, применяемых для пассажиров, багажа, а также сотрудников аэропорта при допуске в служебные зоны.

Российские эксперты прибыли в Египет 24 июля, чтобы оценить уровень безопасности во втором терминале аэропорта, принимающем пассажиров из Москвы. Многочисленные проверки воздушной гавани Каира проводятся с целью возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

Pegas Fly начал выполнение прямых рейсов в Баку из аэропорта Жуковский

Российская авиакомпания Pegas Fly начала выполнение прямых полетов из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку, говорится в сообщении компании.

"Торжественная церемония открытия первого рейса состоялась 27 июля. Первый рейс авиакомпании отправился с пассажирами в Баку в 10:45 и вернулся в аэропорт Жуковский в 18:10", — отмечается в информации.

Полеты в Баку будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. "Ожидается, что доступные тарифы и удобное дневное расписание сделают рейс востребованным среди граждан Азербайджана, жителей Москвы и Московской области", — подчеркивается в сообщении.

Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ЧП с поездом в Барселоне

Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и выясняет, были ли россияне среди пострадавших в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщила "Интерфаксу" советник руководителя ведомства Светлана Сергеева.

Ранее сообщалось, что сегодня не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени на железнодорожной станции Francia. По предварительным данным, поезд не успел затормозить и врезался в платформу.

/TOURBUS.RU