Новости Ростуризм предупредил наших туристов о пожарах на юге Франции Эксперты комментируют обстановку на средиземноморских курортах Франции на фоне продолжающихся сильных лесных пожаров

Как сообщает Ростуризм, «в связи с сильными лесными пожарами на юго-востоке Франции в департаменте Вар спасателями была проведена эвакуация около 10 тысяч человек. Площадь пожара достигает 400 гектаров. В его ликвидации задействованы 19 специальных самолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.

По предварительным данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, на данный момент информации о наличии российских туристов среди эвакуированных и пострадавших нет.

Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации».



Ростуризм «рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Франции, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров». Напомним, что ранее Ростуризм уже предупреждал россиян о сильных лесных пожарах в Португалии, Хорватии и Италии. Как сообщает, в свою очередь, издание «МК-Лондон», сейчас ситуация на юге Франции осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром. Лесные пожары бушуют, в частности, близ популярных курортных мест - Ниццы и Сен-Тропе. По информации издания, «в ночь со вторника на среду три тысячи британцев оказались в числе двенадцати тысяч курортников, отдыхавших в Борм-ле-Мимоза, которым местная полиция приказала покинуть дома и отели и переместиться на пляж в районе Сен-Тропе. Причиной эвакуации стал мощный лесной пожар на южном побережье Средиземного моря, безуспешная борьба с которым велась в течение трех дней. В среду из-за сильного задымления временно закрывался аэропорт Тулона, ближайший к курортной зоне на юге Франции. Среди отдыхающих на Лазурном берегу пострадавших нет. Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует туристам, оказавшимся в зоне эвакуации, следить за местными новостями и полностью положиться на решения местных органов власти». "Да, обстановка на юго-востоке Франции напряжённая, и, конечно, следы пожаров ощущаются в виде смога от пожаров. Но, к счастью, организованные туристы отдыхают в основном в крупных курортных зонах, и местные власти делают всё возможное, чтобы оградить их от распространения огня.

Потому от туристов тревожных звонков не поступало, и пока никто из наших туристов не пострадал", - рассказал нам Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа". Татьяна Антонова, менеджер по направлению Франция компании «Ванд», отметила в беседе с нами, что «пожары во Франции локальные и не мешают отдыху наших туристов. Это природное явление происходит почти каждый год, и в этом нет ничего сверхъестественного. Это как говорить о том, что в Турции 40-градусная жара. Но там всегда жарко, и сообщения об этом выглядят так же неуместно, как и сообщения о пожарах. Мы не получали никакой информации от наших партнеров во Франции, не было и тревожных звонков от туристов. Ситуация стабильная, причин для беспокойства нет». Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, в свою очередь, заявил, что «пожары затронули район Ниццы, а из-за отсутствия чартеров и блоков мест у туроператоро, это направление стало дорогим, а потому немассовым продуктом. Естественно, и массовых последствий для турпотока из России от пожаров не будет». «Мы постоянно на связи с нашей принимающей стороной во Франции. По информации от коллег, зона лесных пожаров расположена вблизи региона Прованс, прибрежные туристические зоны в полной безопасности, никакой угрозы для туристов нет. Жалоб со стороны туристов мы не получали, как и отказов от туров», - заключила Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. /TOURBUS.RU

Теги: Франция, Лазурный берег, Стихийные бедствия, Лесные пожары, Сан-Тропе, Ницца, Летний сезон-2017 Назад к списку новостей

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