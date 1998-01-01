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28 июля
Выяснилось, когда и куда выгоднее всего лететь в августе
Накануне наступления последнего летнего месяца поисковая система Kayak предоставила нам подробное исследование запросов на период пика отпускного сезона

На наступающий последний месяц лета традиционно приходится пик отпусков. Туристический поисковик Kayak провел исследование и выяснил, какие направления пользуются наибольшим спросом у россиян в августе, а также назвал временные промежутки, в которые цены на перелеты будут самыми высокими и самыми низкими.

 

Как показало исследование, самая высокая стоимость билетов на популярные направления приходится на начало августа. Так, например, путешествие в Сочи в первой половине месяца обойдется в среднем в 15 151 рубль. Для сравнения, во второй половине августа перелет туда будет стоить в среднем 11 656 рублей.

 

Аналогичным образом путешествие в болгарский Бургас в начале августа будет стоить в среднем 21 708 рублей, а в конце - 17 061 рубль. Подобное положение вещей вполне объяснимо: спрос на пляжный отдых снижается по мере приближения к 1 сентября, когда большинство семей с детьми начинает готовиться к школе. А со снижением спроса, соответственно, снижается и цена.

 

Если сравнить цены в начале и конце августа в процентном соотношении, экономия бюджета при полетах в «правильное» время окажется еще более очевидной. Так, например, на перелете в Сочи можно сэкономить до 25% от стоимости, в Москву - 23%, в Анапу - 18%, при условии, что турист решит отправиться туда чуть позже.

Экономия на более позднем перелете в Бургас достигает 24%, в Тиват - 15%, в Барселону - 13%.

В среднем путешествовать по России ближе к сентябрю выгоднее на 22%, а за рубеж - на 17%.

 

Как отмечает Вера Першина, региональный директор компании в России и Польше, «Конечно, специалистов сложно удивить такой разницей в ценах на перелеты в начале и в конце августа. Все понимают, что чем ближе дело к осени, тем меньше людей соберется на отдых. С другой стороны, приятно, что у путешественников есть альтернатива и выбор, особенно если учесть, что экономия получается довольно значительной. Наконец, ближе к осени погода на жарких направлениях становится не настолько изнуряющей.

Поэтому поехать отдыхать в конце августа - не такая уж и плохая идея».

 

ТОП-3 российских направлений:

 

 

Средняя цена на перелёт (в рублях)

 

Направление

31.07 - 06.08

07.08 - 13.08

14.08 - 20.08

21.08 - 27.08

28.08 - 03.09

Самая "дешевая" против самой "дорогой" недели

1

Сочи

15449

14852

13812

11717

11595

-25%

2

Москва

11151

13947

11878

12923

10797

-23%

3

Анапа

14696

15636

15296

12822

13051

-18%

Средняя цена/экономия

13765

14812

13662

12487

11815

-20%

Средняя экономия

-22%

 

ТОП-3 зарубежных направлений:

 

 

Средняя цена на перелёт (в рублях)

 

Направление

31.07 - 06.08

07.08 - 13.08

14.08 - 20.08

21.08 - 27.08

28.08 - 03.09

Самая "дешевая" против самой "дорогой" недели

1

Барселона

21331

21737

21231

18974

19769

-13%

2

Тиват

19881

21634

21465

18775

18333

-15%

3

Бургас

22294

21122

21336

17114

17008

-24%

Средняя цена/экономия

21169

21498

21344

18288

18370

-15%

Средняя экономия

-17%

 


Теги:

статистика турпотока, онлайн-бронирование, Авиабилеты, Летний отдых, Летний сезон-2017, Семейный отдых
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