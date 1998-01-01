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28 июля
Из турецкого отеля выселили четыреста туристов
Туроператоры комментируют причины и последствия выселения из отеля Munamar Beach 5* в Мармарисе сотен туристов, включая россиян

Причиной выселения порядка 400 туристов из отеля на турецком курорте Мармарис стал конфликт владельца с арендаторами,  - сообщает  турецкое издание Hurriyet, которое цитирует «Интерфакс».

Отель Munamar Beach 5* (на фото) расположен в Мармарисе и пользуется популярностью у иностранных туристов, в том числе российских. Как пишет издание, в среду вечером в отель прибыли приставы и представители полиции, которые сообщили о необходимости покинуть его всем отдыхающим и персоналу.

 

Соответствующее решение было принято после двухлетней судебной тяжбы владельца гостиницы шейха Насера Ахмеда Али Аль Тани и управляющей компанией, с которой они не смогли договориться об условиях по истечении пятилетнего контракта.

Хозяин отеля в 2015 году потребовал увеличения аренды до $1,2 млн. Арендаторы требовали возмещения средств, вложенных в реновацию отеля, однако суд в итоге принял решения в пользу владельца, отмечает газета.

 

Около 80 российских туристов, выселенных из отеля в Турции, были размещены в других гостиницах, их права соблюдены, сообщает  между тем сегодня пресс-служба Ростуризма.

"Федеральное агентство по туризму совместно с генеральным консульством России в Анталье информирует, что права российских туристов соблюдены. Туроператоры за счет собственных ресурсов провели организованное размещение российских граждан в соответствии с их предпочтениями и имеющимися вакантными местами в других отелях", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обращений от российских туристов в связи с данным инцидентом не поступало.

 

Как рассказала порталу  гендиректор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная, в момент выселения среди отдыхающих были и клиенты ее компании. Туристы, находившиеся в отеле по линии туроператора, были оперативно расселены в другие гостиницы.

"Мы выполнили обязательства перед нашими туристами, у нас в этом отеле было 23 номера, это порядка 50 человек. Всех туристов мы в срочном порядке расселили в другие гостиницы, по возможности, близлежащие. Конечно, никто не остался на улице", — отметила г-жа Подгорная.

По ее словам, поскольку все это произошло в разгар сезона в Турции, в целях оперативности и минимизации дискомфорта для туристов все расходы за решение форс-мажорной ситуации пока взял на себя туроператор. "С турецкими партнерами мы будем решать этот вопрос позже", — пояснила она.

 

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», заявил нам, что «ситуации, когда неурегулированные финансовые вопросы между собственником и арендатором отражаются на деятельности отеля, происходят в Турции каждый год. Но, как правило, споры приводят к тому, что в том или ином отеле   вместо пяти ресторанов работает один. Этот же случай пошел по самому негативному сценарию. Но опять же он никак не отразится на турпотоке -  гораздо  больше на турпотоке сказалась отмена рейсов «Вим-Авиа». Думаю, что Турция не досчитается порядка 100 тыс. туристов из-за отмены рейсов».

 

Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур», солидарна с коллегой: «Это не первый и не последний случай, когда арендаторы и собственники не могут найти компромисс, были и случаи банкротства собственника и даже смерть.

Что касается туристов, то их всех расселили в другие отели, да, некоторый дискомфорт есть, но ничего резко негативного в таких ситуациях нет».   

/TOURBUS.RU

 

 


Теги:

Турция, Munamar Beach , Средиземноморье, Семейный отдых, Летний сезон-2017, Гостиничный бизнес
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