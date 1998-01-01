Новости Фестиваль Индонезии во второй раз пройдет в центре Москвы 4-6 августа тысячи москвичей смогут принять участие в красочном экзотическом фестивале, который вновь пройдет в столичном парке "Эрмитаж"

С 4 по 6 августа в саду «Эрмитаж» уже во второй раз пройдет Фестиваль Индонезии, организованный по инициативе посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Департамента культуры города Москвы. Фестиваль планируют посетить более 600 представителей индонезийских регионов и провинций, в том числе восемь губернаторов, девять глав городов/районов, а также предприниматели и артисты. Также планируется визит министра торговли Республики Индонезия, который официально откроет фестиваль. Вход на фестиваль свободный. Индонезия – это настоящая экзотика. И в этом смогут убедиться посетители сада «Эрмитаж», который на целых три дня превратится в красочную Индонезию с ее удивительной культурой и традициями. Здесь можно будет посмотреть представления кукольного театра теней и выступления более ста артистов и музыкантов из различных уголков Индонезии, заняться сёрфингом и освоить азы дайвинга, посетить маркет с аутентичными товарами, продуктами и сувенирами, которые прибудут на фестиваль из разных индонезийских регионов, попробовать национальную кухню Индонезии, научиться делать батик и рисовать мандалы и даже принять участие в романтической свадебной церемонии! У гостей фестиваля будет возможность сделать настоящий индонезийский массаж, освоить разные виды йоги, побывать в зоне предсказаний, научиться индонезийским фольклорным танцам на мастер-классах, посетить школу индонезийского языка и лекторий с необычными спикерами, и многое другое! На главной сцене все три дня будет идти программа, в которой примут участие лучшие артисты из различных регионов Индонезии. Они покажут традиционные индонезийские танцы и музыкальные выступления, красочные представления и шоу в потрясающих воображение ярких костюмах ручной работы. В рамках фестиваля в Москву приедет знаменитый кукольный театр теней Ваянг Кулит под руководством известного даланга (кукловода), профессора Эдди Пурсубарьянто из Университета Гаджа Мада, Джокьякарта. Это не просто театр, а целое искусство, которое развивается и не теряет популярности на протяжении веков. Узнать больше о стране 17 тысяч островов будет можно во время квеста Indonesia: Enjoy Its Diversity/«Индонезия: насладись ее разнообразием». Тех, кто пройдет квест целиком, ждут ценные призы – сувениры из Индонезии, международный роуминг от «Билайн», подарки от партнеров фестиваля и путешествие в Индонезию! Индонезийские традиционные наряды всегда привлекают внимание туристов. Поэтому нет сомнений, что модные показы дизайнеров из Индонезии и коллекции одежды из батика никого не оставят равнодушными. В кулинарной зоне можно будет отведать самые вкусные индонезийские блюда - жареную лапшу «бакмигоренг», жареный рис «насигоренг», пироги «мартабак» с овощами и мясом, знаменитые шашлычки «сатэ», а также экзотические фрукты, настоящий индонезийский кофе и многое другое. Здесь же можно будет научиться готовить самые популярные национальные блюда под руководством индонезийских и российских шеф-поваров и продегустировать их. Из любой страны туристы всегда везут сувениры и предметы декора, которые потом будут украшать дом и дарить теплые воспоминания. Но в эти три дня традиционные товары из Индонезии сами прилетят в Россию. Деревянные статуэтки, ремесленные товары, одежду из батика, наручные часы из дерева, сумки из кожи, ткани ручной работы, женские аксессуары и украшения, множество видов кофе, а также разнообразные индонезийские продукты питания и многое другое специально привезут из Индонезии в сад «Эрмитаж» на традиционный рынок. Купить их можно будет по специальным ценам. На первом фестивале Индонезии настоящий фурор произвел 15-метровый бассейн, где все желающие могли заняться сёрфингом под руководством опытных инструкторов. Особенно счастливы были дети, но и взрослые от них не отставали, пытаясь удержаться на скользкой доске. Поэтому организаторы решили, что и на втором фестивале бассейну быть! Более того, в этом году к нему присоединится глубокий бассейн для дайвинга, где можно будет научиться погружаться с самым настоящим аквалангом и узнать о самых красивых местах для дайвинга в Индонезии. В одной из беседок расположится самая романтичная зона фестиваля, где влюбленные пары смогут принять участие в символической свадебной церемонии по всем правилам индонезийской культуры. На площадке изящных искусств Индонезии можно будет освоить особую живописную манеру, характерную для культурной столицы острова Бали – всемирно признанного центра искусств, поселка Убуд. Рядом на лужайке будут проходить занятия разными видами йоги под руководством опытных инструкторов. В зоне предсказаний можно будет пообщаться с настоящими астрологами, хиромантами, тарологами, научиться играть на поющих чашах и создать мандалу на процветание. Узнать все о туристическом потенциале и возможностях Индонезии и спланировать путешествие посетители уже традиционно смогут в павильоне Министерства по туризму Республики Индонезия и посетив фотовыставку. Более подробная программа на сайте фестиваля: http://indonesiafest.ru/ Страницы фестиваля в социальных сетях: Facebook, VK.com, Instagram /TOURBUS.RU

Теги: Туристические фестивали, парк "Эрмитаж", Индонезия, Бали, Фестиваль Индонезии Назад к списку новостей

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