«Матрешка-тур» предпримет третью попытку поставить чартер из Петербурга на Хайнань

В рамках состоявшейся в Москве презентации китайского острова Хайнань петербургский туроператор «Матрешка-тур» подписал соглашение с одной из принимающих компаний, которое предполагает организацию новой полетной программы по этому направлению на период предстоящего зимнего сезона.

Прямой чартер по маршруту Петербург-Хайнань, который будет обслуживать авиакомпания «ВИМ-Авиа», партнеры намерены запустить уже с середины октября по субботам: соответствующие туры находятся в продаже в рамках акции раннего бронирования.

Желание организовать полетную программу на Хайнань из Петербурга объясняется стремлением расширить спектр предложений в зимний «пляжный» сезон: в массовом сегменте фактически в Питере зимой сейчас доступны только «прямые» «пляжные» Таиланд, Вьетнам, Гоа и Доминикана, к которым обещают добавить и Кубу.

«В отсутствие традиционно пользовавшегося большим спросом Египта страны ЮВА хотя бы отчасти его заменили, - считают в питерских турфирмах. – Они более доступны по цене, чем Карибы, и поэтому появление в спектре предложений Хайнаня может быть своевременным».

Статистика подтверждает: спрос на остров растет, так как в 2017 году рост турпотока из России на Хайнань составил около 160%. По итогам года там ожидают до 300 тыс. гостей из нашей страны.

Вместе с тем не стоит забывать, что трижды предпринимавшиеся попытки организовать прямой чартер на Хайнань из Петербурга неизменно заканчивались провалом. Так, осенью 2012 года ряд компаний (среди них были TEZ Tour , «Нева», «Верса», НТК «Интурист» и Coral Travel) поставили на Хайнань чартер а/к "Россия", однако уже через два месяца из-за низкого cghjcf на направлении (клиент оказался не готов приобретать достаточно дорогой продукт) и по причине роста топливного сбора «России» сразу на $200 совместным решением он был снят.

Судьба организованной летом 2014-го новой чартерной программы на Хайнань (тогда ее считали главной новинкой сезона), инициатором которой был «Южный Крест», оказалась еще более печальной: оператор обанкротился, похоронив под неисполненными обязательствами и маршрут Петербург-Санья.



Что думают в городе на Неве по поводу новой попытки «оседлать» направление? «Хайнань, особенно в нынешних условиях, может быть востребован лишь при наличии достаточно дешевой перевозки, – уверена Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – На острове полно любых объектов размещения, которые готовы предложить и конкурентоспособные цены. Нет проблем с безопасностью, а спектр услуг настолько широк, что ему могут позавидовать многие туристические направления».

Согласен с коллегой и Дмитрий Зимин, менеджер компании «Искусство путешествий». «Если направление будет активно продвигаться на рынке и клиенты получат о нем больше информации, вопрос его востребованности, скорее всего, упрется в стоимость перелета, – считает он. – «Хайнаньский» турпакет должен успешно конкурировать с другими предложениями по ЮВА: если его стоимость окажется существенно выше предложений по Вьетнаму и Таиланду, уже доступных из Петербурга - спрос вряд ли будет достаточным.

А рассчитывать только на состоятельных клиентов смысла нет - у них и сейчас полно возможностей отдохнуть на Хайнане».

/TOURBUS.RU