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Израиль назвал туроператоров, которые получат субсидии за чартеры в Эйлат/ Авиакомпания iFly вернулась в расписание после задержек в выходные/ Туристов в Таиланде попросили соблюдать дресс-код 28 июля

Израиль назвал туроператоров, которые получат субсидии за чартеры в Эйлат

15 июля завершился сбор заявок на участие туроператоров и авиакомпаний в третьем этапе программы субсидирования полетов из РФ в Эйлат – израильский город-курорт на Красном море, - сообщает Министерство туризма страны.

По итогам, заявки на выполнение чартерных перелетов в аэропорт Овда из Москвы были поданы от ICS, Biblio Globus, Coral, Anex, Red Wings, а также от туроператора «Матрешка» и авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение рейсов из Санкт-Петербурга. Общее количество перелетов из двух городов в определенные месяцы может достигать до 15 рейсов в неделю: до 10 из Москвы и до 5 из Санкт-Петербурга.

В рамках программы министерство возмещает компаниям, организующим перелеты в аэропорт Овда, сумму в размере €45 за каждого пассажира. Принять участие в программе смогут только те компании, которые выполнят минимум 16 рейсов в пункт назначения и обратно в период с 15 октября 2017 года по 29 марта 2018 года.

Стоит отметить, что предыдущий этап программы показал отличные результаты. В период со 2 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года было выполнено 150 рейсов со средней загрузкой 82%, тогда как с 8 октября 2015 года по 9 апреля 2016 года было организовано 80 перелетов в южный аэропорт Израиля со средней загрузкой 73%. В общей сложности, в аэропорт Овда прибыло 26 043 гостя из РФ, что на 113% больше, чем в аналогичный период прошлого года – 12 229 туристов из России.

Авиакомпания iFly вернулась в расписание после задержек в выходные

Рейсы авиакомпании iFly со среды выполняются в соответствии с расписанием, сообщил "Интерфаксу" представитель авиаперевозчика.

"Все запланированные на 26 июля рейсы по маршрутам Москва – Анталья, Москва – Тиват, Москва – Барселона выполняются согласно запланированным графикам. Расписание восстановлено полностью с 00:01 26 июля.

Сбой в расписании и задержка рейса 9135/9136 на 44 часа по маршруту Москва – Бодрум – Москва в конце прошлой недели произошли в связи с обнаружением технической неисправности воздушного судна, которое должно было выполнять данный рейс, а также нахождением еще одного лайнера на плановом техническом обслуживании", — рассказал собеседник агентства.

Как пояснили в департаменте службы организации перевозок iFly, с выходных продолжалась работа по сокращению времени задержек и обеспечению перевозок пассажиров в соответствии с намеченным временем. Руководствуясь требованиями федеральных авиационных правил, авиакомпания предоставила пассажирам задержанных рейсов размещение в гостинице, питание и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

"В оперативном режиме решались также вопросы, связанные с приобретением для пассажиров билетов на рейсы других авиакомпаний. Туристам, которые находились в Турции по линии нескольких туроператоров, было продлено проживание в местных отелях", — уточнил представитель авиакомпании.

В настоящее время представители туротрасли решают вопрос о предоставлении компенсаций в связи с задержкой.

Туристов в Таиланде попросили соблюдать дресс-код 28 июля

Жителей и гостей Пхукета попросили соблюдать уважительный дресс-код в пятницу, 28 июля, сообщает портал "Новости Пхукета".

Администрация Пхукета рекомендовала жителям и туристам соблюдать уважительный дресс-код 28 июля. В этот день Таиланд будет отмечать день рождения короля Махи Вачиралонгкорна Бодинтратхепайаварангкуна, одновременно отдавая дань памяти его отцу Пхумипону Адульядету, ушедшему из жизни в прошлом году.

"В пятницу туристы и все прочие иностранцы должны носить одежду легких тонов и черную траурную ленту", – заявила глава департамента по связям с общественностью администрации Пхукета Бутсая Джайпиам.

Кроме того, 28 июля этого года является в Таиланде нерабочим днем, офисы государственных ведомств и большинства компаний будут закрыты.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года на 89-м году жизни. Он находился на троне более 70 лет. В стране был объявлен годичный траур. Туристов, посещающих страну, на период траура попросили не носить вызывающую одежду ярких цветов в общественных местах, а также воздерживаться от неуместного или неуважительного поведения.

/TOURBUS.RU