Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Посещаемость музеев, связанных с историей Октябрьской революции, выросла на 200% Руководители музеев и туркомпаний Северной столицы обсуждают всплеск интереса к историческим памятникам и музеям, связанным с событиями столетней давности

Директора профильных музеев города на Неве заявляют, что в юбилейный для Октября год количество посетителей в их учреждениях выросло на величину до 200%. Причем интерес к событиям столетней давности растет как со стороны иностранцев, так и со стороны россиян, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. «В нашем музее посещаемость выросла вдвое: если к июлю 2016-го в нем побывало 10,3 тыс. человек, то нынче – 20,1 тыс., - констатирует директор Государственного историко-мемориального музея «Смольный» Николай Третьяков. – Организуем по 3-4 экскурсии в день для гостей, представляющих практически все страны мира – от Аргентины до Китая». По оценке директора Историко-культурного музейного комплекса в Разливе Натальи Коваленко, общее число посетителей возросло в этом году как минимум на 40%. «Рост явно заметен, однако в нашем случае он не так значителен из-за того, что музей находится почти за городом и добраться до него сложнее», – говорит она. С учетом роста интереса к революционным событиям, музейщики обновляют экспозиции и готовятся реализовать масштабные планы. Так, в Смольном в преддверии столетия Октября намерены организовать целый ряд больших выставок, а в Разливе есть договоренность о начале реализации масштабного проекта «Парк советского периода»: земля под него, по словам Натальи Коваленко, уже выделена. Причем музейщики намерены использовать самые разные экспозиционные формы, включая интерактивные. Например, в двух мемориальных квартирах, входящих в состав Государственного историко-мемориального музея «Смольный», организовали демонстрацию документальных спектаклей, которые на основе реально происходивших событий позволяют полностью «погрузить» гостей в атмосферу былого. Что касается сложностей, то без них не обходится. «Каждый китаец обязательно хочет сесть на стул, на котором когда-то сиживал Ленин, - сообщает Николай Третьяков. – Для них поход в музей - скорее некое шоу, чем серьезное событие. Увы, но культуры посещения таких учреждений у них пока нет». «То, что порой говорят о нашей, в том числе и революционной, истории, сопровождающие их гиды - тихий ужас», – добавляет Наталья Коваленко. Музейщики не скрывают: среди интересующихся революционными событиями иностранцев до 70% - китайцы, однако значительная их часть и в этом случае остается в рамках «серого» туризма. «Приезжающие в Разлив китайские группы нередко не посещают основную экспозицию вовсе – они просто фотографируются на фоне музея», - замечает Наталья Коваленко. «Кто такой Ленин они, как правило, знают с детства, однако порой не понимают, зачем и куда приезжают: для них наши музеи – не более чем еще одна «галочка» в рамках поездки в Россию», – считает Николай Третьяков. Рост интереса к Октябрьской революции и всему, что с ней связано, музейщики объясняют желанием россиян и иностранцев разобраться, что же на самом деле случилось в России 100 лет назад. «Пока мы слишком мало знаем о революции – значительная часть из того, что широко известно – не более чем исторические мифы, ничего общего с реальностью не имеющие, – утверждает Николай Третьяков. – Поэтому и поток туристов в наши музеи, много сделавшие для установления истины, постоянно растет». Вместе с тем представители турбизнеса города на Неве констатируют: больше всего гостей города, включая китайцев, интересуют такие брендовые музеи, как Эрмитаж, Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и Петродворец. «Если турист приезжает всего на пару дней, к этому списку обычно добавляются обзорная экскурсия (в т. ч. ночная на развод мостов), посещение Русского музея и Исаакия – больше просто не успеть, - замечают организаторы туров. – Да и желающих побывать в каких-то других музеях города, как правило, на порядок меньше». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка