Новости Сенатор Полетаев предлагает вслед за курортным сбором ввести «рекреационный» Наши эксперты обсуждают предложение ввести в нашей стране еще один туристический сбор

По информации СМИ, сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести в популярных у туристов российских регионах рекреационный сбор по аналогии с курортным сбором. "Подобный сбор необходим не только для регионов, где имеются курорты, но и для других популярных у туристов российских территорий. Это Горный Алтай, Бурятия, Камчатка, Золотое кольцо России. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации", — заявил г-н Полетаев в интервью РИА «Новости». Как отметил сенатор, введение платежей нужно хорошо продумать, рекреационный сбор не должен быть обременительным для граждан. "По аналогии с курортным сбором его оптимальный размер – 30-50 рублей. Сбор этих средств мог бы проводиться при въезде в регион", — полагает он. Сенатор отметил, что если бы каждый из двух миллионов туристов, посетивших Горный Алтай в 2016 году, заплатил бы 50 рублей, то региону удалось бы собрать 100 миллионов рублей. Эта сумма не позволит решить всех проблем, но на создание дополнительных мер по сбору и утилизации мусора, оставшегося после туристов, вполне бы хватило, считает г-н Полетаев. Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», комментируя инициативу ввести рекреационный сбор, назвал ее вполне здравой, отметив при этом, что «время для нее выбрано абсолютно неудачное. Если бы такую идею выдвинули до введения курортного сбора, ее можно было обсуждать, но сейчас это просто неприемлемо. К тому же организовать сбор денег будет еще сложнее, чем в ситуации с курортным сбором. На Алтае и на Байкале многие туристы живут в палатках - да, они наносят урон природе, но при этом они не будут являться плательщиками этих сборов, потому что они проживают в регионе неорганизованно. На самом деле брать деньги с туристов на улучшение инфраструктуры, отдельно на озеленение, водоснабжение - неправильно. Существует федеральный бюджет, муниципальный, региональный, задача чиновников правильно распределять эти деньги, а если денег не хватает, искать их не у туристов, а пытаться отладить бюджетную систему». Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», в свою очередь, заявил, что «новые сборы – это уже просто неприлично. Я выступаю категорически против рекреационного сбора, поскольку он уже больше напоминает побор. Естественно, это не понравится не только нам, но и туристам и моментально отразится на потоке». «Любые сборы, а вернее, поборы с наших сограждан - бесперспективны. Так, наш российский гражданин будет считать эти сборы личным оскорблением и желанием залезть к нему в карман. В результате, вместо пополнения местного бюджета, последует отток туристов с этих направлений, а оставшиеся будут делать всё возможное, чтобы этот сбор не платить. Следовательно, большинство туристов будет ездить по «серым схемам», что не принесёт пользы местным бюджетам», - уверен Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». "В первую очередь возникает ощущение, что автор лоббирует интересы отдыха на курортах Европы и Турции, делая отдых в России все более непривлекательным для отечественных туристов. Возмущает даже не сумма, а сам факт введения очередного побора. Также возникают вопросы относительно "значительного ущерба муниципальным объектам, коммунальные службы не справляются с этой нагрузкой" и "решения проблем по сбору и утилизации мусора, оставшегося за туристами". У Алтайского края множество проблем, которые необходимо решать (одна из них -транспортная доступность и качество дорог). Хотелось бы, чтобы правительство Алтайского края решало бы их не за счет введения прямых сборов на туристов, которые приносят значительный доход региону и создают дополнительные рабочие места", - заключила в беседе с нами Оксана Китель, коммерческий директор компании "КРиСТ". /TOURBUS.RU

Теги: Курортный сбор, Рекреационный сбор, Туристический налог, Алтай, Внутренний туризм, Владимир Полетаев Назад к списку новостей

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