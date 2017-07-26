Новости Франция будет выдавать визы за 48 часов Наши эксперты прокомментировали решение французских властей заметно ускорить процедуру получения виз и прокомментировали летний спрос на направлении

Власти Франции планируют сократить срок выдачи туристических виз гражданам 10 иностранных государств, включая Россию - пишет газета Le Figaro со ссылкой на премьер-министра республики Эдуара Филиппа, - сообщает «Интерфакс». Вчера г-н Филипп, представляя правительственный план по повышению привлекательности Франции для туризма, заявил, что планируется ускорить процедуру выдачи виз для стран, из которых идет наиболее заметный поток туристов. Как отмечает издание, помимо России Франция планирует в ближайшее время сократить время для выдачи туристических виз также для граждан Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Индонезии и Индии, а в 2018 году для граждан Саудовской Аравии и Вьетнама. Второй мерой по улучшению ситуации в сфере туризма премьер-министр Франции назвал сокращение очередей на паспортном контроле в крупнейших аэропортах страны. "Важно сократить с 1 января 2018 года время ожидания на границе в наших аэропортах. Для европейских граждан это будет не более 30 минут, для граждан других стран – 45 минут", — сказал он. «Это очень хорошая новость для наших туристов. Уменьшение сроков рассмотрения документов на визу, безусловно, будет способствовать росту турпотока в страну для тех туристов, которые принимают решение о поездке в зарубежные страны в последний момент», - заявили нам в пресс-службе туроператора BSI Group. «Несмотря на то, что в среднем срок рассмотрения документов на визу во Францию составляет 5-7 дней, в высокий сезон этот период может увеличиваться до 10 и более дней. Сроки оформления визы во Францию зависят от сезона, местонахождения визового центра и могут составлять от 5 дней до двух недель. По нашей практике, средний срок рассмотрения документов на визу во Францию составляет 7 дней», - отметили эксперты. По словам экспертов компании, спрос на туры во Францию этим летом превышает прошлогодние показатели на 37%: «В среднем туры на нынешний летний период во Францию бронировались за 2-3 месяца до даты поездки, когда в прошлом году большинство бронирований на лето совершалось почти в последний момент. В настоящее время есть бронирования туров по направлению вплоть до конца сентября». Татьяна Антонова, менеджер по направлению Франция компании «Ванд», также положительно оценила решение Франции уменьшить сроки рассмотрения документов на визу. По словам эксперта, «это простимулирует поток особенно в условиях скорого начала горнолыжного сезона. Перед Рождеством спрос увеличивается, и сжатые сроки выдачи визы, конечно, пойдут на пользу направлению. Если мы говорим о текущих продажах, то они идут хорошо, конечно, нам хотелось бы лучше, но в любом случае рынок постепенно оживает, и мы надеемся, что скоро продажи на этом направлении восстановятся. Летом туристы выбирают как экскурсионные туры, так и пляжный отдых, часто комбинируя их». Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, в свою очередь, рассказал, что «в среднем срок оформления визы составляет 12-15 дней, потому сокращение этого срока, конечно, простимулирует продажи, которые сейчас идут не так активно, как раньше. Франция сейчас находится в режиме «спокойных продаж», всплеска активности нет, поскольку для того, чтобы направление было на подъеме, нужны чартеры, блоки мест, а сейчас мало кто рискует». «Это своевременное решение в преддверии активного экскурсионного, горнолыжного сезона, детских каникул. Вкупе с длинными визами, которые выдает Франция, это безусловно простимулирует туристический поток, - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. «Франция - круглогодичное направление, которое пользуется активным спросом, недаром страна входит в число самых популярных туристических направлений. Мы в работе с направлением делаем упор на экскурсионный туризм, сити-туры, комбинированные туры с другими европейскими столицами и городами». Отметим, что Франция является самой популярной у туристов страной в мире. В 2016 году страна приняла 83 млн иностранных туристов (снижение на 2,3%), в текущем году власти страны рассчитывают на рост в пределах 6,5%. При этом цель правительства – довести в 2020 году число иностранных туристов до 100 млн и получать ежегодный доход от туристической отрасли на уровне 50 млрд евро. /TOURBUS.RU

Теги: Франция, Париж, Визовые новости, Эдуард Филипп, Средиземноморье, Морской отдых, Экскурсионные программы Назад к списку новостей

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