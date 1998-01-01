Новости Виноваты ли пожары в снижении интереса к Хорватии и Черногории? Туроператоры комментируют спрос на адриатическом направлении на фоне сообщений о захвативших регион лесных пожарах

Спрос на туры в Хорватию и Черногорию незначительно снизился из-за природных пожаров, но уже восстанавливается, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Так, по данным ассоциации, в Черногории пожары локализованы, но из-за ветра потушены еще не до конца. Все очаги находятся в районе города Подгорица и полуострова Луштица, это достаточно далеко от туристических зон – не менее 40 км. Дым от пожара не ощущается ни на одном из курортов. "Никаких чрезвычайных положений правительство Черногории не вводило, все аэропорты работают в штатном режиме, Черногория ждет гостей из России", — сообщил исполнительный директор компании Applicon Tours Montenegro (принимающая компания туроператора "ПАКС") Дмитрий Перинац. В Хорватии, отмечает АТОР, возгорания фиксируются в окрестностях Сплита, ситуация взята под контроль: очаги лесных пожаров находятся под плотным контролем пожарных и сотрудников силовых служб. "Несмотря на то, что на протяжении всего периода пожаров в Хорватии и Черногории никто из отдыхающих досрочно свои туры не прерывал, а информации о пострадавших на отдыхе туристах не поступало, в некоторых компаниях отмечают некоторое снижение спроса на эти направления", — сообщает АТОР. «Да, спрос на эти направления снизился, но я думаю, что это происходит не из-за пожаров, а в связи с сезонностью направления. Просто кто хотел поехать летом, заранее позаботились о приобретении путёвок. Такая ситуация и на других пляжных направлениях», - рассказал нашему порталу Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». Людмила Мельник, менеджер по направлению Черногория компании «Ванд», также не связывает снижение спроса с пожарами. Эксперт рассказала, что «в этом году спрос на Черногорию действительно просел, но связано это, прежде всего, с возвращением Турции и с тем, что цены на отдых в Черногории в этом году не соответствуют ожиданиям наших туристов. А о пожарах большинство туристов и не знали». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», заявил нам, что «спрос на Черногорию и Хорватию снизился по причине возвращения Турции, а также из-за того, что в этом году в эти страны запретили выезжать работникам прокуратуры. Кроме того, МИД и Ростуризм не рекомендовали ездить в Черногорию. Пожары же не задевают туристических зон и не пугают туристов». Владимир Киракозов, директор компании «Релакс Тур», также не видит связи между природными пожарами и проседанием спроса. Эксперт отметил, что «падение продаж по Черногории в этом году более заметно, нежели по Хорватии. Основные причины – возвращение Турции и не настолько бюджетные туры на отдых, какими их привыкли видеть туристы». "По Черногории в самый пик пожаров было на несколько дней замедление продаж, на фоне новостей СМИ, но сейчас все стабилизируется.

По Хорватии продажи в плане, спада не было, туристы и агенты звонили с уточняющими вопросами, мы давали актуальную информацию по ситуации на курортах по обеим странам", - заключила в беседе с нами Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия». /TOURBUS.RU

Теги: Адриатика, Хорватия, Черногория, Лесные пожары, Стихийные бедствия, Морской отдых Назад к списку новостей

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