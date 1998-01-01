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27 июля
Виноваты ли пожары в снижении интереса к Хорватии и Черногории?
Туроператоры комментируют спрос на адриатическом направлении на фоне сообщений о захвативших регион лесных пожарах
Спрос на туры в Хорватию и Черногорию незначительно снизился из-за природных пожаров, но уже восстанавливается, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, по данным ассоциации, в Черногории пожары локализованы, но из-за ветра потушены еще не до конца. Все очаги находятся в районе города Подгорица и полуострова Луштица, это достаточно далеко от туристических зон – не менее 40 км. Дым от пожара не ощущается ни на одном из курортов.
"Никаких чрезвычайных положений правительство Черногории не вводило, все аэропорты работают в штатном режиме, Черногория ждет гостей из России", — сообщил исполнительный директор компании Applicon Tours Montenegro (принимающая компания туроператора "ПАКС") Дмитрий Перинац.
В Хорватии, отмечает АТОР, возгорания фиксируются в окрестностях Сплита, ситуация взята под контроль: очаги лесных пожаров находятся под плотным контролем пожарных и сотрудников силовых служб. "Несмотря на то, что на протяжении всего периода пожаров в Хорватии и Черногории никто из отдыхающих досрочно свои туры не прерывал, а информации о пострадавших на отдыхе туристах не поступало, в некоторых компаниях отмечают некоторое снижение спроса на эти направления", — сообщает АТОР.
«Да, спрос на эти направления снизился, но я думаю, что это происходит не из-за пожаров, а в связи с сезонностью направления. Просто кто хотел поехать летом, заранее позаботились о приобретении путёвок.
Такая ситуация и на других пляжных направлениях», - рассказал нашему порталу Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».
Людмила Мельник, менеджер по направлению Черногория компании «Ванд», также не связывает снижение спроса с пожарами. Эксперт рассказала, что «в этом году спрос на Черногорию действительно просел, но связано это, прежде всего, с возвращением Турции и с тем, что цены на отдых в Черногории в этом году не соответствуют ожиданиям наших туристов. А о пожарах большинство туристов и не знали».
Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», заявил нам, что «спрос на Черногорию и Хорватию снизился по причине возвращения Турции, а также из-за того, что в этом году в эти страны запретили выезжать работникам прокуратуры. Кроме того, МИД и Ростуризм не рекомендовали ездить в Черногорию. Пожары же не задевают туристических зон и не пугают туристов».
Владимир Киракозов, директор компании «Релакс Тур», также не видит связи между природными пожарами и проседанием спроса. Эксперт отметил, что «падение продаж по Черногории в этом году более заметно, нежели по Хорватии. Основные причины – возвращение Турции и не настолько бюджетные туры на отдых, какими их привыкли видеть туристы».
"По Черногории в самый пик пожаров было на несколько дней замедление продаж, на фоне новостей СМИ, но сейчас все стабилизируется.
/TOURBUS.RU
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