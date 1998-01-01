Новости Следственный комитет заинтересовался «Аэлитой трэвел» Продолжает развиваться история с банкротством петербургского туроператора, не зарегистрированного в Федеральном реестре

Вопреки заявлениям руководства обанкротившегося оператора о полном исполнении обязательств перед уже отправленными в Болгарию туристами и теми, кто приобрел отдельные услуги, клиенты все чаще оказываются в ситуации «ни денег, ни услуг», - сообщает наш корреспондент в Северной столице. К примеру, 26 июля на сайте оператора появилось сообщение о том, что «с 26.07 до 7.10. 2017 г. ООО «Аэлита трэвел» отменила полётную программу: рейсы Москва - Бургас на «ВИМ-Авиа» в указанный период выполняться не будут». Причиной отмены полетов является «отсутствие денежных средств у ООО «Аэлита трэвел»: деньги за билеты на эти рейсы перечислены в счет разницы стоимости билетов других авиакомпаний, в счет доплаты разницы курса иностранных валют, а также по обязательствам гарантийного обеспечения детей, находящихся в оздоровительном лагере «Олимпиум». Тем, кто не улетит, предлагают написать заявление и ждать результатов суда по иску «Аэлиты» к «ВИМ-Авиа» с требованием компенсации понесенных убытков. Однако часть клиентов такое развитие событий не устраивает. К примеру, 25 июля в петербургский офис банкрота пришлось вызвать полицию: туда с требованием вернуть потраченные на билеты деньги пришли родители детей из ансамбля «Питер-непоседы». Дело в том, что весь творческий коллектив вместе с сопровождающими его взрослыми 15 августа должен был оказаться в болгарском Несебре на конкурсе: для этого через «Аэлиту» заранее были выкуплены более 70 билетов. Узнав, что оператор приостановил деятельность, организаторы поездки потребовали вернуть им деньги – и «Аэлита» согласилась это сделать 24 июля. Однако когда дошло до дела, оказалось, что выплачивать нечем – в связи с чем в офисе и появилась группа из полутора десятков решительно настроенных родителей, которые требовали деньги «здесь и сейчас». «Ситуация характеризуется тем, что оборотных средств у оператора сейчас нет – полученные ранее от туристов за разные услуги средства переведены партнерам, которые из-за срыва программ и соответствующих договоренностей не торопятся их возвращать, - констатирует юрист Аркадий Соловейченко. – А отсутствие у «Аэлиты» регистрации в Едином федеральном реестре создает и дополнительные проблемы, которые, скорее всего, будут решаться либо за счет партнеров, либо за счет самих туристов». Вместе с тем 26 июля в Ростуризме состоялось оперативное совещание, на котором решалась судьба оставшихся в болгарском оздоровительном лагере детей. «В ходе встречи достигнута договоренность о полном исполнении обязательств перед туристами и их возвращении в Россию в соответствии с ранее запланированным графиком», - сообщила после его завершения пресс-служба ведомства. В частности, в Москву организованные группы детей вернутся 30 и 31 июля, а в Петербург будет выполнено два рейса 1 августа, а еще один - 8 августа. А вот другие клиенты «Аэлиты», купившие у нее как турпакеты, так и отдельные услуги, скорее всего, не смогут вернуть ничего. Ведь у ее страховщика, СК «ТИТ» (договор на 10 млн рублей действует с 1 июля 2017 года), есть «алиби» в виде отсутствия у оператора регистрации в реестре. В фонде персональной ответственности «Аэлиты» в «Турпомощи» находится всего 110 тыс. рублей. «Живых» денег, поскольку деятельность уже не ведется, попросту нет. А имущество – крохи. Однако надежда все же остается: на вчерашнем совещании в Ростуризме представители «Аэлиты» заверили, что «по несостоявшимся турам клиентам будет произведен возврат средств в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ». При этом на историю с «Питер-непоседами» и сообщение о том, что 140 детей, отправленных в Болгарию «Аэлитой трэвел», накануне вернулись домой за счет другой компании, уже отреагировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу. В нем сообщили, что «начата процессуальная проверка на предмет возможного совершения мошеннических действий со стороны туроператора, занимающегося организацией указанного детского отдыха». В частности, для изучения финансово-хозяйственной деятельности туроператора будет осуществлена выемка имеющей значение для следствия документации в его офисе, а также проведен анализ движения денежных средств по расчетным счетам. /TOURBUS.RU

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