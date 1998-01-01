Новости Туроператор Danko выходит на японское направление В ходе Danko Weekend, посвященного 20-летию компании, туроператор рассказал о планах по развитию и выходе на новое неожиданное направление

В минувшие выходные туроператор провел в подмосковном Lafer Renaissance Hotel & SPA яркое выездное мероприятие для своих партнеров - DANKO Weekend, посвященный 20-летию компании, которое туроператор отмечает в этом году. Встреча прошла в Сергиевом Посаде и собрала более ста агентств и представителей прессы. Помимо насыщенной развлекательной программы, туроператор рассказал и о своей деятельности и новом направлении. «Япония – новое направление для нашей компании, которое пока не востребовано на российском рынке в силу своей дороговизны, при этом интерес российских туристов к Японии есть, и мы считаем это направление достаточно перспективным и рассчитываем на хорошие результаты. Пока, конечно, говорить о высоком потоке не приходится, но запросов у нас много, как правило, это не групповые заезды, а индивидуальные. Самые востребованные регионы – Токио и Киото. Немаловажно, что туристические власти Японии активно продвигают свою страну на российском рынке, готовы к сотрудничеству, что также может простимулировать поток», - рассказал на пресс-конференции Кирилл Сухов, старший менеджер отдела разработки турпродукта туроператора Danko Travel Company. Алексей Кац, представитель принимающей японской компании Frigate Aero Tour в России и СНГ, в свою очередь, заявил, что «в этом году только в апреле Страну восходящего солнца посетило более 9 тыс. туристов из России, что на 66% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего же за первые 5 месяцев 2017 года Японию посетили 30,2 тыс. российских туристов, что на 37% больше прошлогодних объемов». Позитивная динамика, по словам эксперта, обусловлена в том числе активным продвижением Японии на российском рынке. Так, были введены визовые послабления, увеличен объем перевозки, снижены тарифы на перевозку, увеличено количество рейсов а/к Japan Airlines с 4 рейсов в неделю до 7 раз в неделю, ежедневно в Японию летает и «Аэрофлот». Минимальный тариф на а/к Japan Airlines составляет 520 евро, «привлекательные предложения связаны, прежде всего, с увеличением потока, опять же, в высокий сезон стоимость перевозки остается не бюджетной. Средний чек на тур 7 ночей – 1300 долларов без перелета», - рассказал г-н Кац. «Япония по большей части экскурсионное направление, пляжный отдых, конечно, есть на островах Окинавы, но здесь непростая логистика и в сезон туры сюда далеко не бюджетны», - добавил эксперт. Кристина Ионицкая, заместитель директора по Восточной Европе офиса по туризму Каталонии, рассказала в своем выступлении о новинках направления и текущих продажах: «Продажи Каталонии идут активно, до начала летнего сезона прирост составил 20%, успешно прошли акции раннего бронирования. Думаю, по итогам года мы получим прирост российского турпотока по сравнению с прошлым годом». Говоря о новинках на направлении, эксперт рассказала, что «одна из них – открытие тематического парка Ferrari Land в развлекательном комплексе «Порт Авентура». Также мы сейчас максимально продвигаем не только курортные зоны, мы уделяем большое внимание развитию внутренних районов Каталонии. Скоро начнется горнолыжный сезон и, несмотря на то, что российские туристы пока в большей степени отдают предпочтение Андорре, многие туроператоры уже активно продают и курорт Ла-Молина, который находится в 60 км от Андорры. В целом мы постоянно разрабатываем новые программы для отдыха в Каталонии. Хорошие результаты демонстрирует и медицинский туризм (около 20 тыс. иностранных туристов приезжает на лечение в Каталонию), с прошлого года мы начали развивать свадебный туризм». Агенты, присутствующие на мероприятии, остались довольны и подчеркнули важность подобных встреч. «Мы были рады принять участие в этом мероприятии. Мы давно сотрудничаем с Danko, поскольку туроператор зарекомендовал себя надежным и понимающим партнером, с ним качество предоставляемых услуг всегда высокое», - рассказала Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка Тур». «Мероприятие было очень интересным и ярким, мы приняли участие в квесте, поборолись за приз в караоке-конкурсе, в конкурсе фотографий, получили последнюю информацию о деятельности компаний, ситуации на основных направлениях туроператора, пообщались с коллегами и партнерами, завели новые знакомства», - заключил Владимир Киракозов, директор компании «Релакс Тур». /TOURBUS.RU

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