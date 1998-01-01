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Железнодорожные билеты изменились/ Директор смоленской турфирмы осуждена за обман клиентов/ Ростуризм обещает, что с сегодняшнего дня рейсы iFly будут выполняться по расписанию

Железнодорожные билеты изменились

Российские железные дороги изменили информацию на билетах. Железнодорожники попробовали сделать размещаемые там сведения более полными и наглядными, - сообщает портал Travel.ru.

При этом недоумение вызывает перечеркнутый символ WC - такой символ относится к вагонам, где отсутствует биотуалет, а обычный закрывают на стоянках и во время проезда санитарных зон.

Из некоторых других пиктограмм: изображение подушек означает, что в билет включено пользование постельным бельем, ложка и вилка означают включенное в билет питание, перечеркнутая снежинка - отсутствие гарантии работы кондиционера. Изображение следа лапы указывает на возможность провоза животного без выкупа целого купе. При этом применявшиеся ранее словесные описания этих сервисов ("с бельем", "разрешен провоз животных" и т.п.) из билета исчезли.

Другой новацией стало выделение жирным шрифтом наиболее важной для пассажира информации (дата и время отправления, номер поезда, вагона и мест в вагоне). Полезным нововведением стало и появление на билетах общеупотребительных названий вокзалов в случаях, когда они не совпадают с названиями станций. К примеру, название станции Москва-Октябрьская сопровождается пояснением, что это Ленинградский вокзал.

Директор смоленской турфирмы осуждена за обман клиентов

Промышленный районный суд Смоленска приговорил бывшего директора местной турфирмы к 2,5 годам лишения свободы условно за торговлю "липовыми" путевками, сообщает сегодня пресс-служба управления МВД по Смоленской области.

В частности, по материалам дела, подсудимая также заключала договоры на предоставление туристических путевок на зарубежные курорты, однако полученные от клиентов деньги тратила по собственному усмотрению. Общий ущерб от ее преступной деятельности превысил 1,6 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Всего экс-директор турфирмы совершила шесть хищений чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, одно из которых в крупном размере.

Также суд признал ее виновной в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

"Подсудимая в совершенном деянии раскаялась, вину признала, частично возместила причиненный потерпевшим материальный ущерб", — говорится в сообщении.

Ростуризм: рейсы iFly с 26 июля будут выполняться по расписанию

Рейсы авиакомпании iFly с 26 июля будут выполняться в соответствии с расписанием, для устранения задержек авиакомпания привлечет дополнительные провозные мощности, сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на информацию авиаперевозчика.

В сообщении говорится, что руководитель Ростуризма Олег Сафонов во вторник провел оперативное совещание с участниками рынка по вопросам задержки вылетов российских туристов на курорты Турции и обратно с участием туроператоров, реализовавших туры на базе чартерных рейсов авиакомпании iFly, и представителей авиаперевозчика.

"Ростуризм во взаимодействии с другими компетентными ведомствами и участниками рынка предпринимает шаги для скорейшего разрешения ситуации. Согласно данным авиаперевозчика, с 26 июля рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием. Для устранения задержек вылетов авиакомпания привлекает дополнительные провозные мощности и решает вопросы технического обслуживания собственных бортов", — отмечает пресс-служба ведомства.

Ростуризм также сообщает, что туроператоры находятся в постоянном контакте с туристами и оказывают им необходимую поддержку за счет собственных ресурсов.

Вопросы о компенсации будут решаться между туроператорами и авиаперевозчиком после нормализации положения. Ростуризм находится на связи со всеми заинтересованными сторонами и координирует действия сторон для скорейшего урегулирования возникшей ситуации.

/TOURBUS.RU



