Новости Минтранс считает, что бесплатная ручная кладь должна стать меньше и легче Эксперты комментируют предложение транспортного ведомства по изменению перечня предметов, которые пассажир самолета может провозить бесплатно

Минтранс предложил ограничить перечень предметов, которые пассажир самолета имеет право провозить без взимания платы, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, предлагается, внести изменения в статью 135 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей". В настоящее время, согласно данной статье, сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы пассажир имеет право провозить около 20 видов вещей, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж. Ведомство предлагает ограничить этот перечень следующими предметами: дамская сумочка или портфель; детское питание для ребенка во время полета; костюм в портпледе; детская люлька при перевозке ребенка; костыли, складная кресло-коляска соответствующих габаритов. Таким образом, из списка допущенных к провозу без дополнительной платы вещей исключаются, например, ноутбуки, фотоаппараты, верхняя одежда, книги и зонты. При этом, по мнению Минтранса, масса ручной клади, который авиакомпании устанавливают для пассажиров, должна быть не менее пяти килограммов. В нынешней редакции правил существует норма бесплатного провоза багажа в 10 кг без деления на ручную кладь и сдаваемый багаж. Впрочем, уже вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "коллективной безответственностью" и глупостью опубликованный нормативный акт Минтранса. "У нас есть время вместе с Минтрансом работать над содержанием нормативных актов в развитие этого закона. Формально Минтранс представил, как положено, и вчера уже на сайте этот нормативный акт висел. Но его содержание не устраивает членов Совета Федерации", — сказала г-жа Матвиенко. Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро тур», обсуждая инициативу Минтранса, заявил нам, что «это даже невозможно комментировать. А может быть, установить плату за провоз левой и правой руки? Ни в одной стране мира нет таких «гениальных» инициатив. К сожалению, чем дальше, тем хуже. Уверен, что мы еще не раз столкнемся с такого рода предложениями в разных отраслях». Наш авиаэксперт, в свою очередь, пояснил, что «Минтранс уже дал разъяснения относительно этого закона. Так, телефон, фотоаппарат и др. вполне могут поместиться в ручную кладь весом 5 кг, и ничего за них доплачивать не придется. Другой вопрос в предлагаемом весе разрешенной ручной клади. Если бы это привело к уменьшению тарифов, было бы прекрасно, но, скорее всего, цены на билеты останутся прежними, а путаницы прибавится. Туристам будет сложнее разобраться в предлагаемых тарифах. Вероятно, в поисковиках будет высвечиваться самая низкая цена билета, а после добавления необходимых условий цена будет заметно выше». При этом более 20% туристов готовы отказаться от багажа, если сумма скидки за билет составит тысячу рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами туристического поисковика Aviasales. Участие в опросе приняли десять тысяч путешественников. "Среди них 21% заявили, что готовы отказаться от какого-либо багажа, если сумма скидки за такой билет составит тысячу рублей. Еще 25% считают справедливой ценой за безбагажный полет скидку в две тысячи рублей. Более половины опрошенных согласны лететь налегке за скидку более двух тысяч рублей", — сообщил PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис. /TOURBUS.RU



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