Новости Ростуризм предупреждает о лесных пожарах на Сицилии Наши эксперты комментируют обстановку в южных районах Италии на фоне предупреждений туристического ведомства

В связи с лесными пожарами на Сицилии Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся на итальянском острове, соблюдать меры безопасности, сообщается на сайте ведомства. "Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров", — говорится в сообщении. По данным генконсульства России в Палермо, тушение лесных пожаров ведется с привлечением авиации. Чрезвычайное положение на острове Сицилия не объявлено. "В крупных туристических зонах обстановка нормальная, количество прибывающих на отдых продолжает увеличиваться", — отмечает Ростуризм. В случае необходимости генконсульство рекомендует российским гражданам обращаться по каналам электронной почты, указанным на сайте консульства. Между тем, как сообщает сегодня Первый канал, «Такой жары в Италии не было 200 лет, если не считать только аномально высоких температур июня 2003 года. Как следствие — сильные пожары и засуха. Из-за обмелевших водоемов в некоторых районах Рима уже завтра обещают начать отключение воды на 16 часов в сутки». Напомним, что этим летом от засухи и сильных лесных пожаров также обрушились на юг Франции, Португалию, Испанию, Черногорию и Хорватию. Комментируя предупреждение Ростуризма, Юлия Паньшина, руководитель отдела Италии туроператора «Русский Экспресс», заявила в беседе с нашим порталом, что «пожары, которые бушуют на юге Италии, не затрагивают туристических зон и не доставляют дискомфорта нашим туристам, которые сейчас находятся в Италии, больше того, многие туристы вообще не знают о пожарах в Италии. Мы связывались с нашими партнерами и они подтвердили, что ситуация на курортах штатная, никакого неудобства не доставляют пожары даже местным жителям, которые проживают в этих регионах». Елена Боляева, менеджер по направлению Италия компании «Ванд», вс вою очередь, заявила: «Мы впервые слышим о пожарах в Италии, не получали мы звонков и от наших туристов. Если бы пожары затронули туристические зоны, нас бы об этом предупредили наши партнеры, но никакой официальной информации мы не получали». Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел», солидарен с коллегой. Эксперт заявил, что «мы не слышали ничего о пожарах в Италии, поэтому, скорее всего, никакой угрозы для туристов они не несут. Мы активно занимаемся Тосканой и Венецианским побережьем, по крайней мере здесь точно нет никаких угрозы». /TOURBUS.RU



Теги: Лесные пожары, Италия, Сицилия, Палермо, Ростуризм, Стихийные бедствия Назад к списку новостей

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