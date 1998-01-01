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26 июля
Продолжается открытое онлайн-голосование за номинантов премии RBT&MA-2017
За претендентов на премию Russian Business Travel & MICE Award  уже подано более 400 тыс. голосов

Стартовавшее 16 июня открытое онлайн-голосование набирает обороты. За претендентов уже подано более 400 тыс. голосов.

Кто станет победителями и лауреатами  премии  – определит экспертный совет на  основании результатов  интернет- голосования.

 

В экспертный совет вошли признанные лидеры индустрии, административные директора  крупных российских и международных компаний из разных сфер бизнеса – активных заказчиков деловых поездок и MICE-мероприятий.

 

Премия RBT&MA привлекает все большее внимание и интерес как со стороны профессиональных участников event-рынка и MICE, представителей СМИ, так и клиентов, ключевых заказчиков мероприятий.

Ежегодно в рамках торжественной церемонии  Russian Business Travel & MICE Award  подводятся итоги и вручаются награды в 15-ти основных номинациях.

Открытое онлайн-голосование  продлится   до  15 сентября 2017 г.
 
Заключительным аккордом конкурса 2017 года станет восьмая торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Russian Business Travel & MICE Award, которая по традиции состоится в московском «Президент-Отеле» 5-го октября.

Проголосовать за номинантов можно  здесь.

Участвовать в голосовании могут  все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

 

Страховой партнер премии – «Ингосстрах»

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