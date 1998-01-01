|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 июля
Продолжается открытое онлайн-голосование за номинантов премии RBT&MA-2017
За претендентов на премию Russian Business Travel & MICE Award уже подано более 400 тыс. голосов
Стартовавшее 16 июня открытое онлайн-голосование набирает обороты. За претендентов уже подано более 400 тыс. голосов.
Кто станет победителями и лауреатами премии – определит экспертный совет на основании результатов интернет- голосования.
В экспертный совет вошли признанные лидеры индустрии, административные директора крупных российских и международных компаний из разных сфер бизнеса – активных заказчиков деловых поездок и MICE-мероприятий.
Премия RBT&MA привлекает все большее внимание и интерес как со стороны профессиональных участников event-рынка и MICE, представителей СМИ, так и клиентов, ключевых заказчиков мероприятий.
Ежегодно в рамках торжественной церемонии Russian Business Travel & MICE Award подводятся итоги и вручаются награды в 15-ти основных номинациях.
Открытое онлайн-голосование продлится до 15 сентября 2017 г.
Проголосовать за номинантов можно здесь.
Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.
Страховой партнер премии – «Ингосстрах»
Транспортный партнер - i`way
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72