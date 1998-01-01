Новости В минувшие выходные парк «Эрмитаж» превратился в «маленькую Италию» Первый Большой фестиваль Италии в Москве посетило свыше 75 тысяч гостей

22 и 23 июля в cтоличном парке «Эрмитаж» впервые прошел Большой фестиваль Италии/ Grand Italia Fest, организованный по инициативе Национального агентства по туризму Италии ENIT при поддержке Департамента культуры города Москвы и посольства Италии в России. В торжественном открытии фестиваля приняли участие представитель Национального агентства по туризму Италии ENIT Ирина Петренко, первый секретарь посольства Италии в России Катерина Джильюти и президент Российского союза туриндустрии, советник вице-мэра по вопросам туризма Сергей Шпилько. «Я хочу поблагодарить посольство Италии и ENIT за такой замечательный праздник! Ведь из сорока миллионов туристов, которые ежегодно посещают Италию, более миллиона – наши соотечественники. Честно признаюсь, что и сам через месяц отправлюсь в Тоскану и уже сейчас чувствую аромат итальянских садов и тепло старинных мостовых. Это большое счастье – побывать в Италии. И для тех, кто был там не раз, и для тех, кто только туда собирается», - сказал г-н Шпилько в приветственной речи. Можно с уверенностью сказать, что фестиваль прошел с грандиозным успехом. В соцсети за выходные было выложено огромное количество фотографий и видеосюжетов с мероприятия с благодарностями в адрес организаторов. Некоторые посетители отмечали, что у них было ощущение, что «в саду «Эрмитаж» собралась вся Москва». И это недалеко от истины. По официальным данным, фестиваль посетило свыше 75 тысяч любителей Италии. Итальянским здесь было все. Сразу от входа гости оказывались на площади Фонтана де Триви, где их вовлекали в своеобразное карнавальное шествие артисты уличных театров и мимы. И дальше атмосфера Италии уже не отпускала ни на миг. Здесь все было итальянским: опера, продукты, аутлет с модной одеждой, обувью и аксессуарами, кино, живопись, книги, блюда в ресторанах, гонки «Формулы-1», футбол, яхтинг, горные лыжи, артисты, музыка, песни, язык… Многие посетители не скрывали, что приехали специально за настоящими итальянскими продуктами. И они не были разочарованы: гурманов ждал огромный выбор сыров, колбас, прошутто, оливкового масла, пасты и других итальянских деликатесов. Причем, многие продукты давно и успешно производятся в России под руководством итальянцев, с соблюдением всех технологий. К кулинарной теме можно отнести и одну из главных изюминок фестиваля – Давильню винограда. Здесь желающие могли представить себя Адриано Челентано в его роли из знаменитого фильма «Укрощение строптивой» и под итальянскую музыку давить ногами самый настоящий виноград в самой настоящей бочке. Лучшие «давильщики» получили призы за артистизм. Детей ждали в творческих мастерских и в Школе Леонардо да Винчи, где они с восторгом изучали изобретения великого итальянца и даже пытались их повторить. Взрослые тоже не оставляли без внимания мастер-классы, организованные в разных зонах фестиваля, где можно было изготовить карнавальные маски, сумки, магниты и многое другое. Попасть на некоторые из них можно было только по предварительной записи – такой был ажиотаж. Огромной популярностью у посетителей пользовались Лекторий с интереснейшими лекциями об Италии и итальянцах и Школа итальянского языка, где носители языка в игровой форме не только учили самым распространенным и актуальным словам и фразам, но и попутно раскрывали тонкости итальянского этикета и менталитета. Еще лучше узнать Италию, спланировать поездку, подобрать оптимальный вариант тура и получить специальные скидки, действующие только в дни фестиваля, можно было на Маркете путешествий, где были представлены ведущие туроператоры по Италии. Италия – спортивная страна, поэтому любителей спорта на фестивале ожидало сразу несколько площадок. Конечно, в первую очередь – футбольная. Ведь сборная Италии – одна из сильнейших в мире, и в нашей стране у нее немало фанатов, как и у самых известных итальянских клубов, представители которых были на фестивале. Так, фан-клуб «Ювентус» представил уникальную коллекцию игровых футболок, мячей и бутс с автографами знаменитых футболистов. Фанаты «Формулы-1» уже с утра занимали очередь, чтобы с ветерком промчаться по одной из старейших гоночных трасс и самой быстрой трассе «Формулы-1» – Монца на полноразмерном стимуляторе гоночного болида с полным эффектом присутствия. А любителей горных лыж ждали скоростные спуски Итальянских Доломитовых Альп. Специальный горнолыжный стимулятор не пустовал ни минуты и пользовался успехом как у опытных лыжников, соскучившихся по своему любимому увлечению, так и у новичков. В Морской зоне в семиметровом бассейне шла регата на радиоуправляемых мини-яхтах за совсем не мини призы: прогулку на яхте на двоих от парусной школы «Навигатор» и сертификаты на обучение яхтингу. Не утихало веселье и в зоне безлимитного роуминга «Билайн» от главного роуминг-партнера фестиваля. Здесь можно было научиться быстро собирать вещи в дорогу, вспомнить, что сколько стоит в Италии и сделать яркие фотографии. Участники квеста «Италия: чемоданное настроение» с азартом перемещались по станциям, выполняя разные задания и отвечая на каверзные вопросы. Побороться было за что! Партнеры фестиваля предоставили победителям отличные призы: международный роуминг от «Билайн», авиабилеты в Италию, неделя в отеле на Сардинии, участие в итальянской регате и даже круиз на двоих по Средиземноморью. На Главной сцене звучали оперные арии, эстрадные хиты, классические и современные произведения в исполнении итальянских и российских артистов. Но больше всего публика ждала выступления специального гостя из Италии - популярного певца, актера и композитора, финалиста итальянского шоу X-Factor 2015 и The Voice 2016 Томаса Грациозо. Выступление итальянской звезды стало достойным завершением фестиваля. «Мы, конечно, надеялись, что фестиваль вызовет интерес и соберет много посетителей, ведь Италия – одна из самых привлекательных для туристов стран мира. Но успех мероприятия превзошел все наши самые смелые ожидания! Кажется, что количество гостей было ограничено лишь площадью парка, иначе их могло быть гораздо больше. Пока рано загадывать, но мы точно задумались о том, чтобы сделать этот праздник ежегодным», - прокомментировала представитель Национального агентства по туризму Италии ENIT Ирина Петренко. Так что есть все предпосылки, чтобы Большой фестиваль Италии каждый год дарил гостям незабываемую атмосферу праздника. /TOURBUS.RU

Теги: Туристические фестивали, Италия, Рим, Венеция, Флоренция, Выездной туризм, Grand Italia Fest Назад к списку новостей

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