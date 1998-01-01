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25 июля
Горячие авиановости
Сегодня Совет Федерации одобрил закон, отменяющий бесплатный провоз авиабагажа/ Российские эксперты вылетели в Каир для оценки ситуации с авиабезопасностью/ Росавиация зафиксировала в понедельник задержки чартерных рейсов девяти авиакомпаний
Сегодня Совет Федерации одобрил закон, отменяющий бесплатный провоз авиабагажа
Совет Федерации во вторник одобрил закон, который делает необязательной норму о бесплатном провозе багажа при невозвратных авиабилетах.
Для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира сдавать в багаж не менее 10 кг. Но невозвратный тариф "может не предусматривать" бесплатный багаж, говорится в законе.
Перевозчик также обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета, отмечается в законе.
Предусматривается возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади (в соответствии с правилами, утверждёнными Росавиацией, на основании требований эксплуатационной документации воздушного судна). Габариты ручной клади должны позволять разместить её в салоне воздушного судна.
Кроме того, предусматривается право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом пассажира воздушного судна оплатить провоз багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира.
Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.
Российские эксперты вылетели в Каир для оценки ситуации с авиабезопасностью
Российские эксперты в области авиабезопасности вылетели в Египет, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией. "Египетская сторона после длительного перерыва направила Москве соответствующее приглашение. Российские эксперты отправились в Каир и проведут там неделю", — сказал он.
По словам источника, экспертам предстоит оценить текущее состояние мер контроля и безопасности, а также сделать вывод об устранении египетской стороной выявленных ранее недостатков.
"Проверки коснутся лишь нового терминала аэропорта Каира. По результатам проверок, если значительных недочетов выявлено не будет, может быть подготовлена рекомендация о возобновлении авиасообщения со столицей Египта", — сказал источник.
Росавиация зафиксировала в понедельник задержки чартерных рейсов 9 авиакомпаний
Росавиация в минувший понедельник зафиксировала задержки чартерных рейсов продолжительностью более двух часов девяти авиакомпаний.
Как сообщается на сайте ведомства, четыре рейса задержали авиакомпании "Россия" и Royal Flight, по три AZUR air и "ВИМ-Авиа". Два рейса задержала I Fly. По одному — Nordwind, Red Wings, Pegas fly и "Нордавиа — региональные авиалинии".
Среди причин задержек — позднее прибытие или неисправность воздушных судов, ошибка регистрации, "решение авиакомпании". Рейс Ifly по маршруту Санкт-Петербург — Ухань был задержан почти на три часа из-за снятия пассажиров, отказавшихся от полета.
Самая продолжительная задержка зафиксирована у IFly (почти 44 часа, рейс Москва — Анталья), по причине позднего прибытия самолета.
Росавиация начала проводить ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной послужили массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые наблюдались с конца мая.
/TOURBUS.RU
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