Новости Посольство Латвии прекратит работу с аккредитованными туроператорами Туроператоры, активно работающие на балтийском направлении, обсуждают последствия принятого латвийскими властями решения

С 1 сентября посольство Латвии в России прекращает аккредитацию российских туроператоров. Туристам, желающим отправиться в эту страну, ведомство предлагает с осени самостоятельно подавать документы в консульский отдел при посольстве либо обращаться в визовые центры компании Pony Express. Как сказано в официальном письме, которое туроператоры получили 20 июля, «в первом полугодии 2017 года при посредничестве аккредитованных туристических компаний в посольстве было оформлено менее 5% от общего количества виз, выданных посольством, что указывает на неэффективность формы нынешнего сотрудничества и требует изменений», - сообщает РСТ. По словам руководителя отдела Прибалтики компании «Интурист» Алексея Красавина, подобные шаги предпринимали консульства и других стран, однако редко это происходило в столь безапелляционной форме: «Латвийское дипведомство с нами этот вопрос не обсуждало, не ставило предварительно в известность, нам просто говорят, что мы больше не нужны». При этом, как заметил эксперт, пять «туроператорских» процентов потока – это немало, учитывая, что латвийские отели в последнее время активно работают с туристами напрямую и дают им более выгодные цены. Генеральный директор ABC Tours Russia Денис Котов также считает отказ туроператорам в аккредитации необоснованным. «Другие страны этого не делают, так как туроператоры создают поток, новые турпродукты, организуют рекламу. Не говоря уже о том, что согласно Визовому кодексу Евросоюза, с консульством могут работать визовые центры и туроператоры. Они выступают как равные участники процесса», – пояснил он. Между тем, Сергей Ромашкин, генеральный директор туркомпании «Дельфин», комментируя новость о том, что посольство Латвии в России прекращает аккредитацию российских туроператоров, заявил нашему порталу, что «это никак не отразится на турпотоке в страну. 80% туристов, которые обращаются к нам за путевками в Латвию, уже имеют визы. К тому же турпоток в Латвию, хоть и вырос в этом году, по сравнению с прошлым значительно меньше, чем во времена, когда там проходили знаковые культурные мероприятия. Сейчас Латвия из молодежного курорта вновь стала страной для тихого, по большей части пенсионного отдыха. Возвращаясь к вопросу виз, отмечу, что на туристах такое решение никак не отразится. Они будут оформлять визы через визовый центр, мы также сможем им помочь, если потребуется». «Несмотря на аккредитацию в посольстве Латвии, мы работали через визовые центры компании Pony Express. Это было удобно, поскольку не требовалась предварительная запись на подачу документов. Это не самое популярное решение, возможно, болезненное для тех тур операторов, которые активно занимаются именно прибалтийским продуктом. Безусловно, удобно, когда в таком важном вопросе, как получение виз, есть альтернатива. Но, как показывает практика, туристы приспосабливаются к таким нововведениям. Тем более что сейчас из-за ввода процедуры биометрии предусмотрена личная подача. Негативные последствия возможны для организованных групп (Латвия довольно популярная страна для MICE-туризма), когда каждому участнику придется подавать документы самостоятельно. Турпоток в Латвию небольшой, но он стабильный и круглогодичный, с большим спросом в определенные даты, как правило, это длинные выходные, Новый год, майские праздники. Стоит отметить, что Латвия среди трех балтийских стран является самой популярной у наших туристов», - рассказала нам Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. "В этом году спрос на отдых в Латвию выше, чем в прошлом, туристы стали предпочитать отдых в Юрмале экскурсионным турам, многие отдают предпочтение санаториям. Конечно, отмена аккредитации усложнит работу с этим направлением, но не думаю, что окажет существенное влияние, поскольку большинство туристов имеют визы, гораздо большее значение сейчас имеют колебания курса валют", - говорит Оксана Китель, коммерческий директор компании "КРиСТ". Напомним также, что в январе 2014 года от процедуры аккредитации туроператоров отказалось и посольство соседней Литвы. Но совместными усилиями россияне и литовцы постарались донести неэффективность этого шага до посольства и МИДа страны, и уже через пару месяцев посольство Литвы возобновило работу с туроператорами. /TOURBUS.RU

Теги: Латвия, Рига, Юрмала, Балтика, Визовые новости, Туроператор Назад к списку новостей

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