Новости Авиакомпания flyDubai открывает три новых рейса в российские регионы Наши эксперты комментируют перспективы новых рейсов дубайского авиаперевозчика в Воронеж, Махачкалу и Уфу

Дубайская авиакомпания flyDubai с предстоящего зимнего расписания начнет выполнять полеты из Дубая в Махачкалу и Воронеж, а также возобновит рейсы в Уфу, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы из Дубая в Махачкалу и Воронеж будут выполняться дважды в неделю с 31 октября 2017 г. и 29 октября 2017 г. соответственно. Авиакомпания возобновит полеты в Уфу 31 октября 2017 г. с частотой три раза в неделю. flydubai станет единственным перевозчиком из ОАЭ, осуществляющим прямые рейсы по этим маршрутам. После открытия рейсов авиакомпания увеличит присутствие в России до десяти городов. Наряду с новыми направлениями, маршрутная сеть flyDubai в России включает Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Ростов-на-Дону и Самару. "Количество авиаперевозок между Россией и Дубаем возросло в этом году в связи с упрощением визового режима. Сегодня граждане РФ могут автоматически получить бесплатную визу по прибытии в ОАЭ сроком на 30 дней. Новые правила способствовали росту пассажиропотока из России в Дубай на 140% всего за один месяц после их вступления в силу в феврале 2017 года, согласно данным дубайского Департамента туризма и коммерческого маркетинга", — говорится в сообщении. Отметим, что сейчас flyDubai выполняет рейсы из Дубая по более чем 90 направлениям в 44 странах, включая популярные среди российских туристов Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка) и Катманду (Непал). «Решение flyDubai расширить свое присутствие на российском рынке абсолютно верное. Если бы этого не сделала flyDubai, это бы сделал другой перевозчик, - заявил нам Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Так, отсутствие рейсов из Махачкалы в Дубай лишало жителей удобного прямого сообщения, а ведь поток из Махачкалы высокий и устойчивый. Какой поток паломников едет только на Рамадан, я уже не говорю о пляжном отдыхе! Воронеж также давно «созрел» для прямого рейса. Туристам необходимо недорогое пляжное направление, которое могло бы заменить им отсутствующий Египет. Почему я говорю о бюджетности? Потому что прогнозирую демпинговые цены на турпакеты. Так, в осенне-зимний сезон, когда на направлении увеличат перевозку и массовые туроператоры, цена тура будет находиться на уровне 30 тыс. рублей на двоих за недельный тур, а это именно то, что нужно нашим туристам в отсутствии Египта». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», поддерживает коллегу и также выражает умеренный оптимизм. Эксперт рассказал, что «увеличение перевозки в целом выглядит вполне логично на фоне устойчивого роста российского турпотока на зарубежных направлениях, в том числе и в ОАЭ, которые по итогам прошлого года продемонстрировали рост. При этом я с большой осторожностью отношусь к увеличению перевозки, учитывая объемы чартерной и региональной перевозки. Не могу выражать по этому поводу «неуемный» оптимизм, как делает ряд крупных игроков. Да, спрос будет хорошим, но сильных ценовых войн в этом сезоне не избежать». /TOURBUS.RU

Теги: flyDubai , ОАЭ, Дубай, Махачкала, Воронеж, Уфа, Пляжный отдых, Зимний сезон Назад к списку новостей

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