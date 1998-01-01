Новости Куда полетели в этом месяце "интернет-туристы"? Ведущие сервисы онлайн-бронирования предоставили нам исследование последних туристических предпочтений россиян, бронирующих туры и авиабилеты в интернете

Рейтинг направлений отдыха россиян в июле 2017 года возглавляет Турция. Таков результат исследования сервиса Level.Travel, который продает онлайн-туры более двадцати ведущих российских туроператоров в 35 стран с вылетом из 46 российских городов. На долю этой страны в общем объеме продаж за январь-июль приходится 35%. Далее, с заметным отрывом и одинаковым показателем в 15%, идут Россия и Греция. Вдвое меньший показатель у Кипра (7%). Во второй части девятки самых популярных этим летом направлений отдыха с сопоставимой долей в 4-3% – Болгария, Тунис, Черногория, Таиланд, Испания. Если сравнить нынешний рейтинг с аналогичным прошлогодним, можно заметить, что состав его «участников» практически не поменялся. Просто появилась Турция и заняла свое законное первое место, подвинув всех остальных. При этом хорошо видно, у кого она отняла или, правильнее, вернула себе туристов. Больше всего потеряла Россия – в июле прошлого года на ее долю приходилось почти вдвое больше (27%) всех проданных туров. По половине доли потеряли также Тунис (4% вместо 9% год назад), Таиланд и Испания (4% против 8%). Сохранили объемы Болгария и Черногория (по 4%) и даже за счет ухудшения позиций конкурентов вырвались на более высокие места, хотя год назад замыкали рейтинг. Средний чек на отдых в целом по странам-участницам рейтинга подорожал – в прошлом году он равнялся 71,5 тыс. рублей, а в этом вырос до 75,2 тыс. рублей. Интересно, что картина в первой тройке – среди лидеров – прямо противоположная. Турция не только отняла туристов у своих ближайших конкурентов, но и ударила по их ценам. Средний чек по России в прошлом году, согласно Level.Travel, составлял 52 705 рублей, по Греции – 83 252, а в этом году он снизился до 41 560 и 63 402 соответственно. В итоге в июле нынешнего года средний чек у лидеров по сравнению с прошлым годом не подорожал, а напротив, упал – с 85,5 до 63,6 тыс. рублей. При этом сама Турция стоит гораздо больше, чем можно было ожидать, учитывая падение спроса на европейских рынках и обещания низких цен россиянам – 86 352 рублей. В 2015 году средний чек по этому направлению составлял 67 тыс. рублей. Как объясняют эксперты РСТ, по акциям раннего бронирования в январе-апреле страна действительно продавалась очень недорого, но многие уже тогда предупреждали, что в высокий сезон цены вернутся на рыночный уровень. Level.Travel представила данные продаж, включая июль, соответственно, эти высокие цены уже отразились на среднем чеке. Год назад отели уровня 2-3* в общей сложности выбрало 68% туристов, в этом – 53%. Вдвое уменьшилось число тех, кто решил отдыхать в отеле 2*. Зато если 5* тогда заказало лишь 8% от общего числа купивших туры у операторов, то в нынешнем – целых 18%. Вырос и спрос на 4*, но не столь ощутимо – с 21% до 25%. Более требовательно стали наши туристы относиться к выбору питания на отдыхе. Ultra аll inclusive в прошлом году выбрал лишь 1% туристов, в нынешнем – 8%, all inclusive – 34% вместо 19%. Меньше народу на этот раз довольствуется завтраками – 23% вместо 30%. А согласно исследованию портала Aviasales, в этом месяце топ пляжных направлений у россиян, путешествующих самостоятельно, возглавили Симферополь и Сочи. На первом месте по популярности Симферополь, спрос на него по сравнению с прошлым летом вырос на 12,6%. Сочи стал популярнее на 15,5% и занимает второе место, на третьем – полеты в Краснодар (плюс 31%), затем идет Анапа (плюс 27%). Согласно исследованию Aviasales, единственным зарубежным направлением, попавшим в топ-5, стал Тиват, его популярность выросла на 19%. В десятке наиболее востребованных летних направлений оказались также Бургас (+53%), Барселона (+43%), Тель-Авив (+26%), Геленджик (+41%) и турецкая Анталья, в которую этим летом летают на 40% чаще, чем годом ранее. «Средний чек на пляжные рейсы упал. Например, из Москвы в Симферополь на 7,6% – до 15,8 тыс. рублей, в Краснодар – на 13% до 9,9 тыс. рублей, в Барселону на 30% до 30,9 тыс. рублей, в Тиват – на 10,6% до 31 тыс. рублей», – сообщил PR-директор сервиса бронирований авиабилетов Aviasales Янис Дзенис. В компании также отметили рост бронирований поездок в Турцию на 60%, в Болгарию (на 47%), Испанию (на 42%), Италию (на 38%) и Грецию (+ 37%). Наконец, в пресс-службе сайта по поиску авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner нам также сообщили, что этим летом абсолютными лидерами запросов стали Анталья и Стамбул – их выбрало 48% и 37% клиентов ресурса. Третье место с огромным отрывом от лидеров и скромными 5% популярности разделили Даламан и Газипаша. Остальные позиции рейтинга заняли известные курорты Измир и Бодрум, а также четвертый по величине турецкий город – Адана. Замыкает список столица страны Анкара. По данным Skyscanner, этим летом спрос на билеты в Турцию среди самостоятельных путешественников вырос на 40% – это максимальный показатель в рейтинге роста заграничных маршрутов. ИЮЛЬ-2017: ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЯ И СРЕДНИЙ ЧЕК В РУБЛЯХ (СРЧ) Источник: Level.Travel, июль 2017

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