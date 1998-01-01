Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
25 июля
Бодензее. Четыре времени года

Вышел первый выпуск нового информационного онлайн-бюллетеня, посвященного возможностям отдыха на третьем по величине озере Европы


«Бодензее. Четыре времени года» - так называется туристический информационный онлайн-бюллетень, который появился в интернете в рамках совместного проекта ИД «Турбизнес» и Объединения туристической индустрии региона Боденское озеро - Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee VTWB (e.V.).

 

Предполагаемая периодичность – один раз в квартал. Сейчас вышел летний выпуск. Рассылка ньюслеттера производится по адресной базе «Турбизнеса», а новости также аккумулируются на специальном сайте www.bodensee-travel-news.com

 

Прекрасные ландшафты и первозданная природа – главные отличительные черты Боденского озера/Бодензее (Bodensee) – третьего по величине в Европе. Оно омывает границы трех стран: Германии на севере, Швейцарии на юге и Австрии на востоке.

 

Романтичные яхты, пальмы на набережных, виноградники и яблочные сады на живописных прибрежных склонах образуют роскошный ландшафт, сходный со средиземноморской панорамой. Многочисленные туристы едут сюда летом и зимой.

Местные жители очень гостеприимны, цены разумные, а отлично развитая сеть отелей и транспортная инфраструктура делают путешествие простым и приятным. Здесь тысяча возможностей прекрасно отдохнуть.

Заходите: www.bodensee-travel-news.com


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 