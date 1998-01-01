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25 июля
Бодензее. Четыре времени года
Вышел первый выпуск нового информационного онлайн-бюллетеня, посвященного возможностям отдыха на третьем по величине озере Европы
«Бодензее. Четыре времени года» - так называется туристический информационный онлайн-бюллетень, который появился в интернете в рамках совместного проекта ИД «Турбизнес» и Объединения туристической индустрии региона Боденское озеро - Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee VTWB (e.V.).
Предполагаемая периодичность – один раз в квартал. Сейчас вышел летний выпуск. Рассылка ньюслеттера производится по адресной базе «Турбизнеса», а новости также аккумулируются на специальном сайте www.bodensee-travel-news.com.
Прекрасные ландшафты и первозданная природа – главные отличительные черты Боденского озера/Бодензее (Bodensee) – третьего по величине в Европе. Оно омывает границы трех стран: Германии на севере, Швейцарии на юге и Австрии на востоке.
Романтичные яхты, пальмы на набережных, виноградники и яблочные сады на живописных прибрежных склонах образуют роскошный ландшафт, сходный со средиземноморской панорамой. Многочисленные туристы едут сюда летом и зимой.
Местные жители очень гостеприимны, цены разумные, а отлично развитая сеть отелей и транспортная инфраструктура делают путешествие простым и приятным. Здесь тысяча возможностей прекрасно отдохнуть.
Заходите: www.bodensee-travel-news.com.
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