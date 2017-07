Новости Показатели отелей Петербурга растут лишь за счет стоимости номеров Эксперты комментируют результаты последнего исследования показателей гостиничного рынка Северной столицы

Стабилизация валюты и возобновление туристических отношений с Турцией, а также не слишком привлекательная погода отразились на показателях деятельности отелей Петербурга в первом полугодии. По данным анализа компании Maris/Part of the CBRE Affiliate Network, средний уровень загрузки всех категорий отелей Питера, по сравнению с 2016-м, снизился, а ситуацию не смогли изменить ни соревнования Кубка конфедераций, ни многочисленные культурные события, - сообщает наш петербургский корреспондент. В течение первого полугодия 2017 года в Петербурге появились всего две новые гостиницы с общим фондом в 388 номеров: Hilton Saint Petersburg ExpoForum (234 номера, 4*) и Lotte Hotel Saint-Petersburg (154 номера, 5*). В настоящее время ситуация характеризуется наличием на рынке достаточно большого количества свободных номеров и ростом запрашиваемой объектами размещения цены – за счет этого они стараются компенсировать потерю части клиентов. По сведениям Maris/Part of the CBRE Affiliate Network, в первом полугодии 2017-го средняя стоимость номера у стойки сетевых и несетевых отелей 3-5* оказалась очень зависима от спроса. Так, в отелях уровня 5* средняя цена номера колебалась от 12,3 тыс. рублей в низкий сезон до 70 тыс. в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в целом по высокому сезону составив 28 тыс. рублей. В гостиницах уровня 4* эти показатели составили, соответственно, 5,8 тыс., 24 тыс. и 12,4 тыс. рублей, а в «трешках» - 3,2 тыс., 9,6 тыс. и 6,4 тыс. рублей. При этом, несмотря на откровенно завышенные цены номеров, период проведения очередного ПМЭФ оказался самым загруженным за истекшее время высокого сезона: за 3 дня Петербург посетили свыше 14 тыс. человек из 143 стран мира. И если в мае максимальная стоимость номера у стойки на период проведения ПМЭФ в отеле уровня 5* была зафиксирована на уровне в 95 тыс. рублей, за несколько дней до старта форума один из его участников заплатил за трехсуточный пакет почти миллион рублей. Как считают аналитики, до конца года тенденции на гостиничном рынке Петербурга останутся прежними: положительная динамика операционных показателей может сохраниться только за счет более высокой запрашиваемой цены номера. Не ожидается серьезных прибавок и по количеству номеров: в лучшем случае будет открыт только один отель уровня 3-4* (137 номеров), который станет работать под брендом Kostas. «В целом загрузка гостиниц находится на обычном для высокого сезона уровне, а цены оказались даже чуть выше, – говорит Юнис Теймурханлы, генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция». – Иностранцев примерно столько же или даже чуть больше, а вот по российским постояльцам заметно явное «проседание» спроса: как только экономическая ситуация в стране стала улучшаться, их стало приезжать явно меньше». Подтверждают тренд и представители турбизнеса. Например, Игорь Мазулов, руководитель группы компаний «Петротур», констатирует, что «спад интереса к экскурсионному туризму, который в первую очередь и характерен для Петербурга, значителен: продажи в этой сфере идут с заметным «минусом» к уровню прошлого года». При этом и отельеры, и специалисты сферы туризма замечают, что россияне добавляют негатива в картину жизни гостиниц, поскольку зачастую предпочитают останавливаться либо в недорогих объектах размещения (отели уровня 1-3*, хостелы), либо в многочисленных предлагаемых в Петербурге квартирах и апартаментах. /TOURBUS.RU

Теги: Санкт - Петербург, Гостиницы, Гостиничный бизнес, Въездной туризм, Внутренний туризм, Кубок конфедераций Назад к списку новостей

