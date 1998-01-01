Новости Президент подписал закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспортов Через месяц госпошлина за оформление биометрического паспорта вырастет до пяти тысяч руб.

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем. Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор ростовской туристической сети «Розовый слон», в беседе с нами ранее отметил, что «увеличение пошлины за биометрический загранпаспорт не станет причиной снижения выездного турпотока. Хотя многие туристы не знают, когда они поедут за границу – через год или два, и при стоимости пошлины 3,5 тыс. руб. они оформляли паспорта впрок. Теперь же они не будут этого делать, так как для регионов такое увеличение стоимости оформления паспорта весьма заметно. Не думаю, что размер пошлины должен был увеличиваться на такой объем, логичнее было бы увеличить его на размер инфляции, который составляет порядка 10%». Наталья Степанова, директор туркомпании «N Tour», в свою очередь, отметила, что «увеличение пошлины не повлияет негативно на выездной турпоток, поскольку биометрический паспорт имеет достаточно длительный срок действия (10 лет), и для тех туристов, которые захотят выехать за рубеж, заплатить разовый платеж в размере 5 тыс. рублей раз в 10 лет не составит труда. Напомню, что когда-то пошлина составляла всего 800 рублей, на сегодняшний день эта цифра в разы выросла, но это никого не смутило». Не видит в увеличении размера пошлины негативных последствий для выездного туризма и Денис Ладыгин, генеральный директор компании «ЛД Тур». По его мнению, «есть масса других причин, которые могут привести к падению выездного потока, но увеличение пошлины явно не одна из них. Те туристы, которые ездят за границу, адекватно воспримут такие изменения, а та категория россиян, которая не ездит за границу, не будут оформлять паспорта ни за 3,5 тыс., ни за 5 тыс. рублей». /TOURBUS.RU

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