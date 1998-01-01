Новости Аtout France – 15 успешных лет в России На этой неделе российское представительство Национального агентства по развитию туризма во Франции торжественно отметило 15-летие своей активной работы в нашей стране

15-летию работы в России и странах СНГ Национального агентства по развитию туризма во Франции Аtout France был посвящен торжественный вечер, который прошел в минувшую среду в российской столице. Партнерами мероприятия стали офисы по туризму средиземноморских курортов Ницца, Канны и Антиб, а гостями – более ста друзей и партнеров Франции – руководители национальных офисов по туризму, ведущие туроператоры, дипломаты, журналисты. В начале вечера гостей приветствовали чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в России г-н Жан-Морис Рипер, специально прибывший в Москву для участия в юбилейных торжествах генеральный директор Atout France Кристиан Мантеи и президент ассоциации Destination Regions и первый вице-президент Агентства по туристической привлекательности Эльзаса Мари-Рен Фишер. По данным Atout France, в минувшем году «прекрасную Францию» посетили более 600 тыс. туристов из России. В начале 2017 года турпоток во Францию вновь начал расти после спада, связанного с кризисом, конечно, огромная заслуга в этом принадлежит команде профессионалов, работающих в московском офисе Аtout France. Так, за первые месяцы этого года консульство страны выдало вдвое больше шенгенских виз, чем годом ранее. Главные причины такого роста туристического спроса директор московского представительства Atout France Инесса Короткова видит в существенном укреплении российского рубля по отношению к европейской валюте и проявлении отложенного спроса. Как положительную тенденцию она называет и появление устойчивого спроса на "новые" и известные регионы Франции – Рона-Альпы, Прованс, Бретань, Аквитанию. "Наша стратегия строится вокруг туристических брендов, среди которых главные - это Париж, Лазурный берег, долина Луары, Нормандия и, конечно, Бордо. Важный фактор для роста рынка - продолжающееся развитие туристической и транспортной инфраструктуры Франции. Например, в Париже открылся Музей парфюмерии, скоро появится Музей Ив-Сен-Лорана, в Бордо в этом году распахнёт свои двери для туристов Музей вина, а в Дижоне - Гастрономический городок. В июле Париж и Бордо свяжет скоростной поезд, и дорога для туристов будет занимать всего два часа, что позволит им совершать однодневные поездки в столицу вин.



Сейчас многие французские регионы заинтересованы в своем продвижении в России. Среди самых активных - близкий к Парижу Эльзас и не нуждающаяся в особом представлении Шампань. Власти Франции намерены развивать не только традиционные экскурсионный, культурный, горнолыжный виды туризма, но и гастрономический, велнес и медицинский. Последний из них до этого практически совсем не предлагался зарубежным и российским туристам". В свою очередь, руководитель Atout France Кристиан Мантеи отмечает, что его страна продолжит активную работу по привлечению российских туристов и при новом президенте Эммануэле Макроне. "Мы продолжим работу на российском рынке, тем более что сейчас видим серьезный прирост числа российских туристов во Франции. Российский рынок из развивающегося становится для нас развитым и зрелым, с очень широкими запросами по всем категориям туристического продукта – от недорогих туров до отелей класса "люкс", — заявил он, беседуя с журналистами в ходе вечера. "Российские туристы очень интересны для нас, и, что важно, они очень высокообразованны. Они знают историю Франции, очень хорошо знают историческое наследие, где и что можно посмотреть. Мы можем предлагать россиянам самые разные вещи, они хорошо разбираются во французской культуре. Кроме того, у Франции и России много культурных и исторических связей, многие французы увлечены российской культурой. Даже в дебатах на президентских выборах тема России занимала важное место", — добавил г-н Мантеи. Весь вечер в особняке на Волхонке звучала живая музыка, проходили фотосессии, «текло шампанское рекою». А особым успехом пользовалось oбаятельное выступление хора «хозяек» московского офиса Atout France (на фото), исполнивших веселую песню собственного сочинения на русском и французском языках, посвященную пятнадцатилетию активной работы в России Национального агентства по развитию туризма во Франции. Издательский дом «Турбизнес» поздравляет руководителя российского офиса Atout France Инессу Короткову и весь дружный и высокопрофессиональный коллектив представительства с юбилеем, благодарит за плодотворное сотрудничество и желает новых успехов в важнейшем деле развития российско-французского туризма! /TOURBUS.RU

Теги: Atout France, Франция, Париж, Лазурный берег, Выездной туризм, экскурсионный туризм, Средиземноморье, Офисы по туризму Назад к списку новостей

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