Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток из России в Болгарию увеличился на 12% Туроператоры комментируют оптимистичные прогнозы министра туризма Болгарии Николины Ангелковой

Как сообщается на сайте министерства туризма Болгарии, министр туризма страны Николина Ангелкова на встрече с полномочным послом РФ в Болгарии Анатолием Макаровым отметила, что граждане России заняли четвертое место в рейтинге иностранных туристов, посещавших страну в 2016 году, когда в Болгарию приехало 580 тыс. россиян. По словам министра, власти Болгарии в 2017 году ждут заметного увеличения турпотока из России. По ее данным, за период с января по март 2017 сюда приехало около 28,7 тыс. российских туристов, это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Г-жа Ангелкова также сообщила послу, что болгарское правительство предпринимает серьезные усилия по развитию инфраструктуры в курортных зонах и национальных туристических комплексах. Как сообщает АТОР, у большинства российских туроператоров полетные программы в Болгарию начинаются в конце мая. Раньше всех, с 29 апреля, стартовала полетная программа «Солвекс – Москва»: она будет осуществляться на регулярных рейсах авиакомпаний S7 по маршруту Москва-Варна и Bulgaria Air по маршруту Москва-Бургас, а также на чартерных рейсах авиакомпаний Nord Wind по маршруту Москва-Варна и «ВИМ Авиа» по маршруту Москва-Бургас. Полетные программы TUI стартуют в конце мая, в этом сезоне туроператор расширил объемы за счет регионов. Так в Бургас TUI будет летать 3 раза в неделю из Москвы, СПб и Екатеринбурга и один раз в неделю – из Самары. В Варну из Москвы – трижды в неделю. Полетные программы «НТК Интурист» в Варну начнутся с 29 мая из Москвы и с 30 мая из Санкт-Петербурга. В Бургас из Москвы с 29 мая, из Санкт-Петербурга – с 26 мая и из Самары со 2 июня Полетная программа «Библио Глобуса» на рейсах а/к «Россия» стартует с 29 мая: рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга будут осуществляться в Варну и Бургас. Из каждого города будет выполняться по 2 рейса в неделю. Загрузка первых рейсов на сегодняшний день составляет 70%. ANEX Tour поставил рейсы в Болгарию из Москвы и 10 городов России с прилетами в аэропорты Варны и Бургаса. Вылеты из Москвы будут осуществляться пять раз в неделю с 25 мая. Причем из столицы туроператор выставил дополнительные рейсы по вторникам до конца программы. Полётные программы туроператора «Русский Экспресс» стартуют с 29 мая из Москвы в Бургас рейсами Bulgaria Air и «ВИМ-авиа», а также в Варну на крыльях авиакомпании «Ямал». Старт полетных программ ICS Travel Group запланирован на начало июня, вылеты по понедельникам и пятницам из Москвы и Санкт-Петербурга. Димитр Цонев, глава компании "Солвекс", рассказал нашему порталу, что "продажи Болгарии уже выросли по сравнению с прошлым годом на 25-30%. Таких показателей удалось достичь за счет хорошей динамики продаж в период проведения акции раннего бронирования, которая закончилась в середине апреля. Сейчас цены подросли и продажи идут не так активно, как в первом квартале текущего года, начало июня тоже продается слабо, поскольку в этом период море в Болгарии еще прохладное. При этом на середину июня, июль и август туры бронируются очень активно». Как добавляет эксперт, «Туристы, которые планируют отправиться в Болгарию этим летом, должны позаботиться о своей поездке заранее, и не рассчитывать на туры, купленные в последний момент. В этом году очень активен европейский рынок, многие туристы не едут в Турцию, предпочитая отдыхать на европейских курортах, в том числе и в Болгарии, поэтому мест в отелях осталось не так много. Мы надеемся, что в этом году коллеги разумно подойдут к объемам перевозки, при необходимости оптимизируют их и мы не столкнемся с демпингом на направлении ". Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа", также говорит о позитивной динамике продаж туров в Болгарию: "Глубина продаж в нашей компании достигает сентября, объемы превышают прошлогодние на 15%. Даже несмотря на возвращение Турции, которая естественно оттянула на себя значительный поток туристов, Болгария остается востребованным направлением на российском рынке. Туристы выбирают отдых в этой стране, исходя из соображений безопасности и бюджетности. Если говорить о популярных отелях, то у нас прежде всего востребованы отели уровня 4*, работающие по системе "все включено". /TOURBUS.RU

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