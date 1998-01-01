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26 мая
Посольство России и Ростуризм рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию «без крайней необходимости»
Наши эксперты обсуждают, скажется ли на турпотоке официальное предупреждение о террористической угрозе на территории Соединенного Королевства
Посольство России в Великобритании рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в страну, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью, сообщил сегодня на своем сайте Ростуризм.
Как указывается в сообщении, рекомендация связана с тем, что британское правительство повысило уровень террористической угрозы в стране до максимально возможного – "критического".
"По формулировке Объединенного аналитического центра террористических угроз и спецслужбы Ми-5, данный уровень угрозы, пятый по пятибалльной шкале, означает, что террористическая атака на территории Соединённого Королевства "неизбежна уже в ближайшее время", — говорится в обращении посольства.
Ростуризм призывает россиян максимально серьёзно отнестись к предупреждениям и при планировании турпоездок учитывать уровень террористической угрозы на территории Великобритании.
Ростуризм также "настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Великобританию, в обязательном порядке информировать клиентов об уровне террористической угрозы в стране".
В российских загранучреждениях в Великобритании для российских граждан работают круглосуточные "горячие линии" для экстренной связи: в посольстве России в Лондоне +44 (0) 7768 566 868; в Генконсульстве России в Эдинбурге +44 (0) 7805 932 454.
Напомним, что вечером 22 мая на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 60 зрителей получили ранения. Как сообщили в полиции, взрывные устройства привел в действие террорист-смертник. Российские граждане в теракте не пострадали.
Как отмечает «Интерфакс», по данным Офиса национальной статистики (ONS) Великобритании, в 2016 году страну посетили 37,6 млн иностранных граждан, что на 4% больше, чем годом ранее. При этом власти страны прогнозируют в 2017 году въездной турпоток на уровне 38,1 млн человек.
Комментируя заявление Ростуризма, Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, заявил нашему порталу: «Мы, конечно, донесем до туристов рекомендации посольства РФ в Великобритании, но не думаю, что это приведет к заметному спаду спроса на направлении. Да, есть категория «особо волнующихся» туристов, и они, возможно, откажутся от поездок, но массовых аннуляций не будет.
Думаю, что падение спроса на направлении составит не более 10-15%. Нужно ведь понимать, что основной поток туристов едет в Лондон, а теракт произошел в Манчестере, поток туда минимален. К сожалению, от терактов сейчас не застрахована ни одна страна мира».
Наталья Никитина, менеджер по направлению Англия компании «Ванд», также отметила, что в ее компании «предупреждают туристов о террористической угрозе в Британии, но это не сказывается на их желании ехать в эту страну. Сейчас туристы понимают, что от терактов никто не застрахован, и спокойно воспринимают такого рода информацию. У нас не было ни одной аннуляции по направлению, тревожных звонков мы тоже не получали, завтра в Британию у нас выезжает очередная группа туристов».
"Обстановка в стране в целом очень спокойная. Безусловно, жители Великобритании очень расстроены и всячески выражают свою солидарность с семьями погибших и пострадавших в теракте в Манчестере, но на работе туристических и других объектов это никак не отражается.
«Спрос на Британию стабилен, и никаких изменений в связи с произошедшим терактом мы пока не видим. У российских туристов популярным направлением традиционно является Лондон, а теракт произошел в Манчестере.
Туристы прекрасно понимают, что подобные происшествия сегодня трудно предугадать, и потому адекватно воспринимают информацию о негативных событиях», - заключил в беседе с нами Денис Ладыгин, генеральный директор компании "ЛД тур".
/TOURBUS.RU
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