В гостиницах и пансионатах Крыма запретили размещать детские экскурсионные группы

В Крыму запретили размещать детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах, что фактически является запретом детского экскурсионного туризма, сообщила "Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, турфирмы неожиданно узнали о вышедшем ранее распоряжении Совета министров республики. В нем говорится о "недопущении размещения организованных групп детей, прибывших на отдых, оздоровление, экскурсии, различного вида соревнования, фестивали и другое, в средства размещения Республики Крым, не зарегистрированные в установленном порядке, не внесенные в реестр детских организаций оздоровления и отдыха, не имеющие официального разрешения на данный вид деятельности".

"Фактически турфирмы полностью лишены вариантов размещения для детских экскурсионных групп – можно селить детей только в лагерях и детских санаториях, потому что они входят в реестр Роспотребнадзора. Но там свой режим – проживание на 21 день, соответствующий график питания и т.д. Турфирмы же кормят детей на маршруте, который может длиться всего четыре-пять дней", – пояснила Ирина Тюрина.

Кроме того, большинство детских лагерей и санаториев работают только летом, а экскурсионные группы едут в течение всего года. Под вопросом оказались десятки детских организованных поездок в Крым из разных городов страны с размещением в отелях.

По данным РСТ, крымские власти предложили гостиницам и пансионатам войти в реестр, чтобы они смогли принимать экскурсионные группы. "Но для этого объекты размещения должны выполнить ряд недешевых, а главное – совершенно им не нужных требований: огородить территорию отеля, ввести по периметру ограждения наблюдение, на окна выше второго этажа поставить решетки, ввести детское меню. Иными словами, стать пионерским лагерем", — отметила Ирина Тюрина.

Глава Совета регионов РСТ Ольга Санаева назвала такую ситуацию парадоксальной и недопустимой. По ее словам, причина происходящего – в ведомственной путанице. "Туризм находится в ведении Министерства культуры, а детский отдых после трагедии на Сямозере и принятого нового закона оказался в Минобразования. И это ведомство, в силу своей специфики, сейчас выдвигает к детскому экскурсионному туризму те же требования, что и к организации оздоровительного отдыха детей", — отметила она.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", в беседе с нами отметил, что не сталкивался с подобной проблемой: "Как правило, детские группы едут в Крым в летний сезон и размещаются в детских лагерях, а оттуда их вывозят на экскурсии. Отдельных экскурсионных туров в Крым для детей у нас, например, не предусмотрено. Если дети едут на несколько дней в Крым, то они едут с родителями и естественно размещаются в отелях.

Я не сталкивался с проблемой размещения детских сэкскурсионных групп в гостиницах Крыма, да это вообще не массовая история. Вот в Краснодарском крае дети, приезжающие на различные мероприятия, действительно размещаются в отелях".

"Возможно, распоряжение совета министров Крыма направлено на прекращение самодеятельности малых частных средств размещения. Вероятно, в Крыму есть гостиницы, которые размещали детские группы, с целью заработать. Мы, например, ни разу не сталкивались с подобными ситуациями. Детский экскурсионный туризм не востребован на этом направлении, центральная часть России - да, но в Крым дети едут в основном летом и отдыхают в детских лагерях", - рассказала нам Людмила Кускова, генеральный директор компании "Мама Тур".

Схожее мнение выразила и Софья Рисова, генеральный директор компании "Флейм Тревел": "Детский экскурсионный туризм в целом в этом году несколько просел, а Крым, как самостоятельное экскурсионное направление, не так востребовано на нашем рынке, чтобы выпускать подобные распоряжение. На рынке это никак не отразится".