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Ядовитые "кораблики" вновь появились на пляжах Пхукета/ Украина опровергает информацию о прекращении железнодорожного сообщения с Россией/ Авиакомпания Ellinair 28 мая откроет регулярный рейс из Краснодара в Салоники

Ядовитые "кораблики" вновь появились на пляжах Пхукета

Спасатели заметили на западном побережье Пхукета ядовитых физалий, известных под названием "португальский военный кораблик", сообщает портал "Новости Пхукета", на которые ссылается «Интерфакс».

Служба спасателей Пхукета опубликовала на своей странице в Facebook фотографии ядовитых физалий, найденных на пляже Найтон, и предупредили о необходимости соблюдать осторожность при купании и посещении пляжей.

Глава службы спасателей подтвердил журналистам, что так называемый "сезон корабликов" уже начался, и отметил, что все спасатели знают, как вести себя с пострадавшим от ожога физалии. Пострадавшее место необходимо в течение 30 секунд промыть теплой или морской водой. Поскольку кораблики не являются медузами, применение уксуса и других народных средств смысла не имеет и может лишь ухудшить положение.

По данным издания, пока случаев гибели людей от яда пхукетских физалий не зафиксировано, но ожог от контакта с ними может быть крайне болезненным. Опасность для жизни человека "кораблики" могут представлять в случае развития аллергической реакции или если человек был ужален во время купания на глубине и запаниковал из-за шока.

"Португальские кораблики" появляются на пляжах Пхукета каждый год в сезон муссонов, с мая по октябрь включительно. В прошлом году из-за их нашествия спасателям пришлось закрыть для посещения три пляжа на западном побережье.

Украина опровергает информацию о прекращении пассажирского сообщения с Россией

ПАО "Укрзализныця", государственный монополист в сфере пассажирских железнодорожных перевозок на Украине, не принимало каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и Россией и не получало подобных предписаний от органов государственной власти.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-центре ПАО, комментируя информацию российских СМИ о том, что Украина планирует отменить пассажирское сообщение Украина-Россия с 1 июля.

В пресс-центре "Укрзализныци" также отметили, что билеты на поезда в указанном сообщении находятся в открытой продаже.

Согласно системе бронирования и покупки билетов "Укрзализныци", билеты в Россию по состоянию на 25 мая продаются по 23 июня включительно. Продажа билетов на поезда в сообщении с Россией открывается "Укрзализныцей" за 30 суток до поездки.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ.

Ellinair 28 мая откроет регулярный рейс из Краснодара в Салоники

Греческая авиакомпания Ellinair с 28 мая 2017 года откроет регулярный рейс из международного аэропорта Краснодара в Салоники (Греция), сообщает пресс-служба компании "БазЭл Аэро", управляющей аэропортами Краснодарского края.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на среднемагистральном пассажирском самолете BAe Avro RJ-85 вместимостью до 96 пассажиров.

Длительность перелета составит 2 часа 45 минут.

Авиакомпания Ellinair базируется в международном аэропорту Салоник.

/TOURBUS.RU