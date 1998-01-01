Интернет стал главным фактором, влияющим на выбор отеля

Как отмечается в исследовании компании Sabre, «В идеальном мире процесс выбора отеля для отпуска или деловой встречи, с лучшим местоположением и широким перечнем удобств, будет практически моментальным, едва пользователь начнет поиск. Но сегодня формирование поездки – все еще непростое занятие, и немаловажную роль в этом процессе играет эмоциональная составляющая».

Это подтверждает опрос компании Sabre, проведенный в этом году через опросы в социальной сети Twitter. Он показал, что наличие мультимедийных материалов, таких как видеоролики и фотографии гостиниц и курортов, стало одним из определяющих факторов при выборе того или иного отеля.

Планируя отпуск, решающими критериями для респондентов являются отзывы других гостей (39%), фотографии (26%), стоимость (24%) и удобства (11%). Для деловых путешественников важны местоположение (59%), соответствие гостиницы тревел-политике (23%), цена (9%) и сервисы (9%).

Большинство резервирований отелей сегодня происходит с компьютеров, но доля мобильных продаж уверенно растет. По данным компании IHG, в 2016 году на мобильные устройства приходилось более 50% трафика.

Использование смартфонов также ведет к увеличению доли бронирований, которые совершаются в последнюю минуту - 85% поисковых запросов в Google по отелям со смартфонов включают слово «сегодня».

Также, по данным Google, 94% путешественников используют несколько устройств во время планирования поездки. Это новый вызов для агентств и ТМС, поскольку клиенты хотят быть узнаваемыми, когда они повторно обращаются к компании, а не проходить процесс аутентификации при каждом посещении. Современные технологии позволяют решить эту задачу, а также помогают эффективно управлять данными, чтобы предоставлять клиенту подходящую и вдохновляющую информацию на разных стадиях планирования поездки.

Например, если путешественник ранее выбирал номер с видом на море, то, скорее всего, это существенный для него критерий, который важно учитывать при подборе вариантов размещения.

«Чтобы дифференцироваться от конкурентов, агентству или ТМС необходимо сделать процесс поиска отеля максимально быстрым и увлекательным. Обеспечив это, компания может стать доверенным консультантом в глазах потребителя и открыть для себя новые источники дохода», - отметила, комментируя результаты исследования, Анастасия Лавренюк, глава российского представительства Sabre.

/TOURBUS.RU