Новости Популярность зарубежных поездок по железной дороге выросла на 20% Наши эксперты комментируют оптимистичную статистику РЖД

В РЖД сообщают росте спроса на зарубежных направлениях на 20,6% в сравнении с прошлым годом, - информирует АТОР. Так, туроператор "РЖД-Тур" фиксирует увеличение количества запросов на организацию индивидуальных VIP-путешествий по ряду европейских направлений. Сообщается, что в январе-апреле 2017 года поезда дальнего следования в страны дальнего зарубежья перевезли почти 199 тыс. человек. Как сообщают в РЖД, наибольший прирост числа перевезенных пассажиров наблюдался на направлениях Россия – Германия (+ 35,8%), Россия – Финляндия (+ 31,3%), Россия – Италия (+ 18,8%), Россия – Китай (+ 11,5%) и Россия – Франция (+ 1,4%). Напомним, что в этом году международные пассажирские перевозки из России осуществляются в прямом и транзитном сообщениях по 20 маршрутам в Германию, Францию, Финляндию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Китай, Монголию и КНДР. «Тенденция увеличения количества российских туристов в европейских странах постепенно проявляется и в сегменте железнодорожного туризма. Этой весной мы зафиксировали увеличение количества запросов на организацию индивидуальных VIP-путешествий по ряду европейских направлений (в частности во Францию, Венгрию, Италию и другие страны), и в ряде случаев наши специалисты даже были вынуждены предлагать альтернативные варианты путешествий в сегменте «премиум» в связи с максимальной загрузкой европейских поездов в наиболее популярных направлениях», - рассказывает генеральный директор туроператорской компании «РЖД Тур» Сергей Ильягуев. Этой весной "РЖД Тур" зафиксировал увеличение количества запросов на организацию индивидуальных VIP-путешествий по ряду европейских направлений - в частности, во Францию, Венгрию, Италию Тем не менее, в компании отмечают, что железная дорога все же пользуется бόльшим спросом у внутренних туристов. За границу на поезде чаще всего едут те, кто по той или иной причине не может лететь на самолете. «В сегменте массового туризма на текущий весенне-летний сезон мы делаем ставку в первую очередь на внутренние направления. В летний период для россиян предлагаются комплексные туристские продукты на курорты Краснодарского края с включением чартерных перевозок», - рассказывает гендиректор «РЖД тур». Основной акцент туроператор делает на предложениях для регионов, увеличив количество и периодичность рейсов из Санкт-Петербурга, Ростова, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Александр Турченко, генеральный директор компании «Чайка Тур», комментируя рост спроса на железнодорожные перевозки на немецком направлении, отметил в беседе с нами, что «продажи Германии в целом выросли по сравнению с прошлым годом, в ряде случае немцы говорят о 30%-м росте. Мы связываем это в первую очередь со стабилизацией курса рубля, тенденция к росту спроса наметилась еще в октябре прошлого года, также сработал отложенный спрос, туристы соскучились по путешествиям и с удовольствием возвращаются на любимые направления. Немецкие аутлеты также отмечают серьезный рост интереса со стороны российских туристов. Что касается РЖД, то туристы все же не так часто ездят на поездах, предпочитая им самолеты, да и частота у того же «Стриж» (Москва – Берлин) всего два раза в неделю, против 4 раз в неделю годами ранее, а поезд Москва – Париж ходит лишь1 раз в неделю». Еще один наш эксперт, напротив, отмечает, что «спрос на поездки, сформированные на базе ж/д перевозки, заметно вырос по всем указанным направлениям». По его словам, «В прошлом году ходили прямые поезда из Москвы в Болгарию, Румынию, Венгрию. В этом году их нет, хотя об этом почему-то РЖД не говорит. Но в любом случае, туристов это не останавливает, они продолжают ездить на поездах с пересадкой в ту же Хорватию, спрос на которую в этом году колоссальный, Венгрию, Болгарию. Многие туристы даже в Португалию и Испанию ездят на поезде Москва-Берлин или Москва – Париж, откуда пересаживаются на внутренние поезда. Отмечу, что еще с прошлого года наметилась тенденция роста спроса к ж/д перевозкам - многие пассажиры просто бояться летать на самолетах, а кто-то не может воспользоваться авиаперевозкой по состоянию здоровья». /TOURBUS.RU

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