Новости Шереметьево и Домодедово поднимают аэропортовые сборы Эксперты обсуждают, как скажется на стоимости авиабилетов заметное увеличение стоимости обслуживания рейсов в столичных аэропортах

Столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово с прошлого месяца подняли для авиакомпаний аэропортовые сборы, на которые приходится не менее 15% стоимости билета, - сообщает газета «Ведомости». Так, сборы Шереметьево, обслужившего в прошлом году 33,5 млн пассажиров, выросли в среднем на 7,1–7,5%. Тарифы Домодедово выросли заметнее - на 10-15%. Во Внуково эти тарифы в этом году не выросли, сообщил представитель аэропорта. В 2016 г. сразу после либерализации тарифов Шереметьево и Домодедово уже повышали тарифы, Внуково повысило расценки осенью. «Это ежегодное плановое мероприятие, с авиакомпаниями заблаговременно была проведена разъяснительная работа. В целом корректировка тарифов в 2016 и 2017 годах ниже уровня накопленной инфляции с 2010 года», – пояснил «Ведомостям» представитель Домодедово. Он объясняет повышение тарифов масштабной инвестпрограммой аэропорта: к чемпионату мира по футболу 2018 года строится новый сегмент – терминал Т2; пропускная способность зон досмотра выросла на треть; созданы выделенные каналы для досмотра с использованием высокотехнологичного оборудования и проч. В течение 10 лет инвестпрограмма Домодедово превысит 70 млрд руб. Рост выше инфляции аэропорты объяснили тем, что повышение происходит с апреля, тариф будет действовать только девять месяцев и совокупная нагрузка на авиакомпании вырастет ближе к уровню инфляции. Инфляция в 2016 году составила 5,4%. Прогноз на 2017 год – 5,2%. Однако, как утверждает источник, знакомый с коммерческими условиями аэропорта Домодедово, уровень накопленной инфляции с 2010 года составил 73%, а обслуживание среднего рейса в Домодедово подорожало на 44%. Менеджер одного из крупнейших перевозчиков Шереметьево убежден: «Рост сборов – это негатив, фактически он вводится без объяснения причин. На стоимости билетов этот рост вряд ли отразится, ухудшится эффективность». «В зависимости от авиакомпании и средней загрузки это может увеличить стоимость билета на 50–150 рублей», – полагает младший партнер Bain & Company Андрей Панов. Авиаперевозчики недовольны удорожанием услуг в московских аэропортах. По словам директора по развитию в СНГ компании «Авиационный чартерный сервис» Сергея Вехова, основная причина повышения тарифов – это наступление летнего сезона, когда авиакомпании начинают летать много и, в принципе, в состоянии доплатить. «Это такой хитрый ход. Если бы сейчас была осень или зима, все авиакомпании заныли бы, побежали в Минтранс, еще куда-нибудь, жаловаться бы стали. А сейчас они уже все встали в свое летнее расписание, они уже знают, сколько они примерно заработают, вот аэропорты хотят от этого кусочек забрать. Разумеется, это все отразится на авиабилетах, они тоже подорожают в соответственной доле. Я думаю, что не на 5-7, но процента на 3-4 точно», – сказал он в интервью «Бизнес ФМ». «Аэропортовые сборы, куда входит пользование воротами, грузчиками и другими сервисами, могут составлять 17% от стоимости билета. Поэтому вполне логично, что с повышением этих сборов авиабилеты подорожают», - заявила нашему порталу, комментируя эту новость, Юлия Домрачева, PR-менеджера компании Aviasales. «Учитывая рост затрат, увеличение сборов является процессом постоянным и, конечно, отражается на конечной стоимости билетов, ведь аэропортовые сборы составляют около 20% всего тарифа, а суммарный объем топливных и аэропортовых сборов в ряде случаев может составлять 50% от суммы билета. При этом, конечно, на уже оформленные билеты удорожание применяться не будет. Опять же, я бы не стал проводить прямую параллель между удорожанием аэропортовых сборов и ценой билета, поскольку средний чек за последние годы упал», - заявил нам наш авиаэксперт. Солидарен с ним и другой наш авиаэксперт, по мнению которого, «цена билета, безусловно, зависит от сборов аэропортов, но гораздо большее влияние на размер тарифов оказывает рыночная ситуация. Если цены и поднимутся, то, скорее всего, это коснется рейсов, которые будут выполняться летом, в высокий сезон». /TOURBUS.RU

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