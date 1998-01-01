Власти Кубани разрабатывают российский стандарт системы «все включено»

Наши эксперты обсуждают, насколько применим к российским реалиям формат All inclusive и необходимо ли его регламентировать

Краснодарский край разработает свой единый стандарт качества услуг для гостиниц, работающих по системе «всё включено», и предложит его для внедрения во всей России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

«У нас в стране должен появиться свой, российский стандарт «Всё включено». И должно быть прописано в документах, какой набор услуг санатория или отеля войдет в него. Краснодарский край готов выйти на федеральный уровень с этой инициативой», – заявил глава региона на совещании в Анапе, посвященном подготовке к курортному сезону.

При этом он отметил, что сейчас каждый хозяин гостиницы или санатория по-своему понимает, что должно входить в формат All inclusive.

Комментируя это высказывание, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», отметил, что «рабочий документ, который будет определять обязательный перечь услуг для гостиниц, заявляющих о том, что они работают про системе «все включено», действительно необходим. Возможно, его должен разработать Ростуризм.

Например, если отель работает по системе «все включено», он не может предлагать бассейн или анимацию за дополнительную плану. При этом, говоря о развитии такой системы, стоит учитывать, что внедрение «все включено» обязательно приводит к росту стоимости путевки, а в ситуации, когда туристы оптимизируют расходы на отдых, это нецелесообразно.

В период падения спроса отели держаться на низких ценах, но как только ситуация выправится, то можно будет наращивать перечь услуг».

Согласна с коллегой и Олеся Калинина, директор компании «Вояж Жуковский». По ее мнению, «На фоне некоторого сокращения объемов продаж по России, активно вводить сейчас систему «все включено» на наших курортах было бы экономически нелогичным. Но в любом случае, отраслевой документ, в рамках которого был бы прописан стандартный набор услуг для отелей, работающий по системе «все включено» необходим. Туристы, бронируя отель, заявляющий, что он работает по этой системе, должны понимать, какие услуги они получат».

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», напротив, считает, что «система «все включено» необходима России, ведь она уже зарекомендовала себя во всем мире.

Но только она должна быть внедрена правильна, должна быть мирового стандарта, а для этого ее, конечно, она должна иметь статус официального документа.

Сейчас российская система «все включено» никуда не годится - зачем туристам ехать в отели Анапы, где при заявленном «все включено» нужно платить за бассейн или сауну?

Так что нет ничего удивительного в том, что туристы начали массово возвращаться в Турцию. Туристы не любят платить «за каждый чих», туристам выгоднее и удобнее заплатить один раз и спокойно отдыхать, а не думать о деньгах.

Я рад, что туристы вернулись в Турцию, это заставит российских отельеров пересмотреть свой подход к работе и к системе «все включено».

/TOURBUS.RU