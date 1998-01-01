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Власти города убеждены в том, что туристы вернутся в Петербург после матчей Кубка Кофедераций и Чемпионата мира по футболу

В Северной столице прошел третий пресс-тур, организованный Ростуризмом совместно с оргкомитетом «Россия 2018»

Третий пресс-тур в Санкт-Петербург для российских и иностранных СМИ, в рамках серии, организованной Ростуризмом совместно с оргкомитетом «Россия 2018», прошел 16-17 мая.

В программе поездки был презентация спортивной и туристической инфраструктуры культурной столицы, проверка готовности города к проведению матчей Кубка Конфедераций, которые состоятся уже через месяц.

Как заверил председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов во время брифинга, «Петербург полностью готов к проведению матчей Кубка конфедераций FIFA и приему болельщиков. Проведены тестовые мероприятия на стадионе, а также учения подразделений МЧС и МВД России».

Особое внимание во время пресс-тура уделялось туристическим возможностям города и новым программа гостеприимства для спортсменов, болельщиков и гостей города. В программу пресс-тура входили посещение репортерами спортивных объектов, в первую очередь стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, уникальные экскурсии по закулисью Мариинского театра и в ПридворнуюПевческую Капеллу, а также морская прогулка на теплоходе, во время которой можно было увидеть гигантскую суперсовременную арену с воды, а также Яхтенный мост, и строящийся мост через остров Серный на малой Неве.

Во время теплоходной прогулки журналистов сопровождал председатель Комитета по транспорту Александр Головин, который сообщил журналистам, что «для перевозки болельщиков в дни матчей Кубка конфедераций FIFA город закупил 125 комфортабельных автобусов увеличенной вместимости, 19 трамваев и 325 вагонов метро, разработаны специальные маршруты движения автобусов шаттлов. Основные туристские маршруты, как и навигация по каналам не будут закрываться на время матчей».

Во время пресс-подхода председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев отметил, что болельщикам, прибывающим на матчи, будет предоставляться экскурсионное обслуживание на 25-ти языках, информация на официальном сайте уже переведена на 15 языков. Для обеспечения максимального комфорта будет открыт новый офис ТИЦ, городская навигация на английском языке будет дополнена указаниями на французском и китайском языках. Специально для болельщиков разработаны туристические маршруты по городу продолжительностью 2-3 часа.

"Мы ожидаем не увеличения количества туристов, а некое качественное изменение состава, наша задача сделать так, чтобы эти туристы вернулись в Петербург после матчей», - заявил Андрей Мушкарев.

В пресс-туре приняли участие представители крупнейших информационных агентств France24 и Be IN SPORTS, журналисты телеканалов НТВ, «Первый канал», «Россия 24», «Матч» ТВ, газет «Аргументы и факты», «Известия», «Московский комсомолец» и др.

Пресс-тур в Санкт-Петербург был организован ООО «КонкордБизнесСервис».