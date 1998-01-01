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Замглавы Минтрансa прокомментировал вопрос возобновления полетов между РФ и Египтом/ Туристка из Калининграда отсудила у туроператора деньги за прерванную поездку/ Российская туристка погибла в результате ДТП в Анталье

Замглавы Минтранс прокомментировал вопрос возобновления полетов между РФ и Египтом

Сроки восстановления авиасообщения между РФ и Египтом пока неизвестны, сообщил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов на международном форуме "Транспорт Сибири", который проходит 24-27 мая в Новосибирске, - сообщает «Интерфакс».

"Переговорный процесс находится в подвешенном состоянии", — сказал г-н Окулов, добавив, что озвученная позиция российской стороны не изменилась.

"Позиция российской стороны не претерпела изменений с февраля по результатам той проверки, которую провели российские специалисты и были направлены соответствующие замечания, пожелания. Мы надеемся, что египетская сторона их устранит — эти замечания. И воздушное сообщение будет восстановлено", — добавил он.

Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее в мае заявлял, что Россия и Египет еще не договорились о дате подписания протокола по безопасности авиасообщения.

Туристка из Калининграда отсудила у туроператора деньги за прерванную поездку

Центральный районный суд Калининграда взыскал с туркомпании компенсацию в пользу туристки, вынужденной на неделю раньше вернуться с отдыха, сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, жительница Калининграда в апреле 2016 года приобрела у турагента тур на двоих в Болгарию за 94 тыс. руб. В соответствии с договором, услуги должны были оказываться туроператором НО "Союз Организаций Внутреннего Туризма". Однако, когда в середине июля года истица с мужем прилетели в Болгарию, представители туристической фирмы сообщили им, что вместо двух недель туристы будут отдыхать всего одну.

Как выяснилось, через два дня после приезда пары в Болгарию туроператор уведомил страховую компанию о том, что не имеет финансовых возможностей продолжать полетную программу и не может вывезти из страны 118 туристов, в том числе истицу и ее супруга. Страховая компания вынуждена была организовать авиаперелет по маршруту Варна-Калининград для возвращения туристов из Болгарии.

После возвращения домой туристка обратилась в суд, указав, что туристические услуги были оказаны ей не полностью. Суд счел обоснованными ее требования о взыскании стоимости услуг, которые не были оказаны, а также компенсации морального вреда. В общей сложности туроператор по решению суда обязан выплатить клиентке 43,2 тыс. рублей.

Туристку из России насмерть сбил автомобиль в Анталье

Российскую туристку насмерть сбил автомобиль на турецком курорте Анталья, сообщает местное издание Milliyet.com.tr.

Авария произошла во вторник вечером в курортном поселке Авсаллар на Анталийском побережье, когда 34-летняя россиянка Марина Демидова переходила дорогу. По данным полиции, за рулем автомобиля находился местный житель.

Тело туристки после осмотра доставлено в институт судебной медицины Антальи. Водитель взят под стражу после допроса в полицейском участке, пишет издание.

/TOURBUS.RU