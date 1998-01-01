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Перспективы развития речного туризма в России обсудят в Завидово

В конце июня в Тверской области пройдет Второй Национальный туристский форум «Реки России»

23-24 июня в конференц-залах гостиницы «Рэдиссон Завидово» (Тверская область, Конаковский район) состоится Второй Национальный туристский форум «Реки России».

Организаторами форума являются правительство Тверской области, компания «Завидово Девелопмент» и группа компаний «Конкорд» при поддержке Федерального агентства по туризму.

Партнерами форума выступают Национальная палата судоходства, Туристская ассоциация регионов России (ТАРР), Российский союз туриндустрии (РСТ), ФРОС «Регион ПР», Экологическая палата России. Генеральный информационный партнер – ИД «Турбизнес».

Главные задачи проекта - мониторинг хода выполнения решений Государственного совета РФ «О развитии внутренних водных путей в Российской Федерации», который состоялся в августе 2016 года; устойчивое развитие индустрии туризма; обсуждение и демонстрация практик по развитию и продвижению территорий, расположенных на круизных маршрутах.

В работе форума примут участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО А.Д. Беглов, губернатор Тверской области И.М. Руденя, руководитель Федерального агентства по туризму О.П. Сафонов и другие официальные лица.

На форуме будут обсуждаться вопросы создания и модернизации необходимой инфраструктуры на внутренних водных артериях, организации и продвижения новых направлений в рамках основных круизных маршрутов; экономики малых городов, создания благоприятных условий для привлечения инвесторов на условиях государственно-частного партнерства, роли СМИ и медиасообществ в продвижении круизных турпродуктови многое другое.

К участию в работе форума приглашаются представители федеральных и региональных органов исполнительной власти; профессионалы и эксперты отрасли, представители ассоциаций судовладельцев, речных судоходных компаний, торгово-промышленных палат и объединений предпринимателей, общественных и молодежных организаций, девелоперских организаций. Для информационного освещения работы форума приглашаются центральные и специализированные СМИ.

В 2016 году в работе форума приняли участие более 600 гостей, в рамках программы форума’2016 состоялось заседание подгруппы по развитию туризма Рабочей группы президиума Государственного совета Российской Федерации с участием помощника президента РФ, секретаря Госсовета РФ И.Е. Левитина. Решения и материалы форума легли в основу обсуждений на заседании Госсовета, состоявшегося 15 августа 2016 года в Волгограде.

Всем участникам заседания был представлен сборник материалов форума «Реки России’2016».

Регистрация на www.форумрекироссии.рф