Новости Coral Travel объявил о старте акции со сниженной комиссией для турагентов Эксперты комментируют продолжающуюся тенденцию по снижению, в том числе и «скрытому», турагентского вознаграждения

Туроператор Coral Travel объявил о старте с 21 мая акции Coral Promo, в рамках которой предлагаются туры по минимальным ценам, но со сниженной комиссией для турагентов – 7%, - сообщает АТОР. При этом, как следует из текста сообщения, полученного турагентами, новая фиксированная комиссия в 7% распространяется не на весь турпродукт туроператора. Акция Coral Promo проводится в двух форматах. Первый формат – бронирование определенных отелей, второй – бронирование всех без исключения отелей на определенные даты вылета. Акция не суммируется с другими комиссионными акциями Cоral Travel и распространяется исключительно на бронирование полных пакетных туров в режиме онлайн. В сообщении туроператора также отмечается, что в рамках акции Coral Prom туры рассчитаны по минимальным тарифам и компания Coral Travel «не рекомендует предоставлять дополнительные скидки туристам по данной акции». Заявки, участвующие в акции Coral Promo, в поиске тура обозначены специальной иконкой. «Акция стартовала 21 мая, даты ее окончания пока не определены», - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова в ответ на запрос АТОР о том, имеет ли акция какие-либо временные рамки или же будет бессрочной. По информации АТОР, в турагентском сообществе восприняли новость об акции Coral Travel негативно. Из обсуждений в профильных группах в социальной сети Facebook следует, что туроператор ввел промо на многие свои самые популярные, а также на все эксклюзивные отели. Кроме того, туры с вылетами из некоторых регионов также продаются практически в полном объеме по акции Coral Promo. «После введения промо у остальных туроператоров и снижения комиссии у Sunmar, наши агентские продажи Coral Travel выросли примерно в 2,5 раза. В основном за счёт рассрочек. Мы их не оформляем, если вознаграждение от ТО меньше 10%. Теперь даже не знаю, кого бронировать, особенно в рассрочку», - пишет один из агентов. Участники обсуждений сходятся во мнении, что анонсированная акция Coral отвечает тенденциям операторского рынка и предвещает общее снижение уровня комиссионного вознаграждения турагентам. А это значит, что со временем выбирать среди партнеров компании с более высокими комиссиями турагентствам станет совсем затруднительно – большинство крупных туроператоров, по прогнозам экспертов, снизит планку комиссий до единого уровня. В связи с этим агенты в очередной раз высказывают идеи о введении собственных наценок – например за «очные консультации туристу». Правда, и эта идея не находит всеобщего одобрения. Напомним, что «законодателем мод» по снижению комиссий в начале этого года стал туроператор «Библио Глобус». Далее о снижении уровня комиссионного вознаграждения агентам сообщил Sunmar. Эстафету подхватил туроператор Anex Tour, а затем – TUI Russia. Между тем, участники турагентского рынка отмечают, что «скрытое» снижение комиссий действует уже у всех крупнейших «массовых» туроператоров. «История с понижением комиссии агентам не нова. Как будут работать в таких условиях агенты? Конечно, нам тяжело, но и туроператоры, если продолжат политику понижения комиссии, рискуют уйти с рынка как класс, ведь основные продажи туроператора идут именно через агентства. На мой взгляд, прямые продажи – путь в никуда, путь к разорению», - прокомментировала нам эту новость Светлана Ржеуцкая, директор компании «Ассоль». В свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», заявил нам, что «Coral Travel протестировал такую систему на своей дочке Sunmar, эксперимент оказался удачным. Так что логично, что Coral Travel принял решение масштабировать систему в размерах всего холдинга. Сегодня тенденция для агентов наметилась неблагоприятная, что будет завтра - мы узнаем завтра». «Практически все операторы уже перешли на систему промо-тарифов, в которых понижена цена и, соответственно, процент для агентов. Перспективы? Агентства душат, формально заставляя работать за копейки. Основную долю на рынке туризма для каждого оператора делают как раз агентства, а не точки продаж самого оператора. Изменится ли что-то? Едва ли... Но малоопытные агенты таким образом пропадут с рынка», - отметил в беседе с нами еще один эксперт, пожелавший остаться неназванным. /TOURBUS.RU

Теги: Coral Travel, Туроператор, Турагентства, Снижение комиссии, Летний сезон-2017 Назад к списку новостей

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