Новости «Уральские авиалинии» полетят из Жуковского в Рим Наши эксперты разошлись во мнении относительно перспектив новых рейсов в столицу Италии из подмосковного аэропорта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс в Рим из международного подмосковного аэропорта Жуковский. Как сообщают в пресс-службе «Уральских авиалиний», полетная программа в Рим из Раменского начинается 7 июля. Рейсы будут выполняться по пятницам. «На новом международном направлении для пассажиров действуют специальные цены от 180 евро в одну сторону, 320 евро за перелет туда-обратно и от 565 евро в одну сторону для пассажиров бизнес-класса (все сборы включены)», - говорится в сообщении авиакомпании. По информации АТОР, оператор PAC Group уже взял блок мест на новом рейсе. Как рассказала руководитель департамента Европы (групповые туры) PAC Group Юлия Бердникова, «на базе этого рейса PAC Group предложит туристам большой ассортимент турпродуктов: сити-туры, туры на шопинг, экскурсионные маршруты, круизы MSC и пакеты «круиз + отдых», отдых на морских курортах юга Италии, а также комбинированные маршруты Рим + Сицилия, Рим + Сардиния. Часть этих программ уже выставлена в продажу». Между тем, в беседе с нами Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, неоднозначно оценил перспективы нового рейса. Как отметил эксперт, «заявленные тарифы не такие уж и бюджетные с поправкой на то, что летать перевозчик будет не из центральных аэропортов Москвы. С другой стороны, решение запустить рейсы в сезон очень правильное, возможно, кому-то такой вариант будет интересен. Многое будет зависеть от того, каково будет положение на рынке авиабилетов. Что касается дня вылета, то пятница не самый хороший день, но и не самый плохой. В любом случае, желаем перевозчику успехов, что до нас, то мы пока не планируем сотрудничество, у нас блоки мест на Alitalia. Продажи на направлении идут хорошо, объемы существенно превышают прошлогодние». Елена Герасимова, менеджер по направлению Италия компании «Ванд», также выразила сомнение относительно успеха заявленных рейсов: «Не совсем понятно, на что рассчитывают «Уральские авиалинии», предлагая перелеты из Жуковского по ценам, которые на 15-20 евро отличаются от тарифов «Аэрофлота». Если бы речь шла о билетах по низкой цене, тогда понятно, но с такими условиями не думаю, что рейсы будут хорошо грузиться. У «Уральских авиалиний», например, есть рейсы по субботам в Венецию из Домодедово с привлекательными тарифами, а вылеты по пятницам совершенно неудобны. Под этот день вылета очень сложно подстроить программы, если бы дни совпадали с днями прилета «Аэрофлота» и Alitalia, можно было объединить трансфер, а так придется заказывать его отдельно, что не имеет смысла. Возможно, есть какой-то скрытый смысл». «Несмотря на не очень удобную транспортную доступность аэропорта Жуковский, новые рейсы должны быть востребованы. Стоимость авиаперелета играет большую роль при выборе авиаперевозчика у самостоятельных туристов. Авиаперелеты в Рим традиционно популярны у наших клиентов, Италия на шестом месте в списке самых востребованных летних направлений», - рассказали нам, в свою очередь, в пресс-службе онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel. /TOURBUS.RU

Теги: "Уральские авиалинии", Италия, Рим, Аэропорт Жуковский, Выездной туризм, Экскурсионные программы Назад к списку новостей

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