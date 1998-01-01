Власти Крыма обещают решить проблему транспорта, открыть пляжи и вернуть «Казантип»

Как заявил на встрече с представителями туристического бизнеса Петербурга первый заместитель министра курортов и туризма региона Игорь Котляр, несмотря на жесткую конкуренцию с зарубежными и отечественными соперниками, Республика Крым намерена сохранить прошлогодние объемы турпотока. А возможно – даже их увеличить, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Представляя в Петербурге новые туристические возможности Крыма, он сообщил: в 2016 году на полуострове отдохнуло 5,573 млн человек (из них 90% - граждане России), а основная масса гостей прибыла из Москвы, Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей, а также некоторых других регионов страны. «В настоящее время к нам в первую очередь приезжают из тех регионов, откуда есть прямое авиасообщение или другая удобная транспортная логистика», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, аэропорт в Симферополе в 2016-м принял около 5,201 млн человек и, благодаря программе субсидирования авиаперевозок по 36 направлениям, в этом году есть возможность сохранить показатели.

Однако главные надежды в Крыму связаны с появлением в Симферополе нового аэропортового терминала (он должен открыться весной 2018 года и рассчитан на 6,5 млн человек), а также на открытие в конце 2018 года Керченского моста.

«Всем сейчас уже очевидно, какого уровня объекты размещения нужны требовательным российским туристам – они появляются во всех регионах: их руководители уже поняли, в каком направлении надо двигаться, чтобы привлечь туриста», – заявил Игорь Котляр.

По его оценке, в регионе сейчас насчитывается 767 объектов (от гостиниц до санаториев), рассчитанные на 156,5 тыс. мест.

Для создания круглогодичного курорта на полуострове реализуют обширную программу создания пяти туристско-рекреационных кластеров, каждый из которых будет специализироваться. Например, в известных своими целебными грязями Саках появится ориентированный на санаторно-курорное лечение, а в Евпатории – на семейный отдых. Только на эти цели в Крыму собираются потратить 23 млрд рублей: уже ведется работа над 22 проектами, реализация которых потребует инвестиций в 15 млрд рублей.

Регион стал лидером в деле добровольной классификации объектов размещения: к концу мая свыше восьмидесяти из них уже получили свои «звезды», подтвердив качество сервиса по высоким стандартам. Причем первую скрипку в этом процессе играют гостиницы уровня 3-5*: из всех прошедших классификацию свыше двух третей (55) составляют именно они.

В связи с предстоящим в 2018 году открытием Керченского моста, в Крыму уже сейчас активно развивают структуру автотуризма. 12 подходящих для этого площадок подобраны - идет поиск инвесторов, готовых взяться за их обустройство.

В этом году до пятисот участков морского побережья Крыма обретут хозяев, взявших их в долгосрочную аренду на срок до семи лет. Зачем это делается? По оценке местных властей, берег превращается в пляж только тогда, когда у него появляется рачительный хозяин. Но это не означает, что доступ на него закроют.

По словам Игоря Котляра, 70% пляжей Крыма этим летом будут общедоступными: доступ ограничат только на лечебные и детские, которых в республике насчитывают не более полутора сотен.

Что новенького в досуге туристов? Кроме хорошо известных достопримечательностей, появился и ряд новых. Среди них, к примеру, кино-парк «Викинг», а также расположенная в Балаклаве «Золотая балка», в которой туристов знакомят с традициями и продукцией крымского виноделия. Есть в Крыму намерение возродить и знаменитый молодежный фестиваль «Казантип»: в ближайшие три года он обязательно вернется на полуостров, приобретя некое новое «патриотическое» звучание.

Вместе с тем представители турбизнеса отмечают - в этом сезоне интерес к отдыху в Крыму снизился на фоне одновременного роста спроса на туры за рубеж. «Благодаря курсу валюты и соответствующим ценам Турции, к примеру, удалось вернуть спрос, - говорит Улугбек Рашидов, глава петербургского представительства TBS. – Если учесть, что направление предлагает «пляжный» отдых с высоким качеством по приемлемой цене, интерес к нему к нему вполне объясним. И конкурировать с ним отечественным курортам очень трудно».

В свою очередь, Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting, считает, что уровень развития туристической инфраструктуры Крыма еще далёк от нужного. «Ведь инфраструктура - не только отель, но и дороги, аэропорты, развлечения, экскурсии, безопасность и прочее», – полагает она.

«Наличия только хорошей инфраструктуры недостаточно – нужны и гибкая ценовая политика, и готовность сотрудничать с операторами, и быстрота реакции на рыночную ситуацию» – солидарен с ней Валентин Шубин, руководитель департамента продаж компании «Мультитур».

В этой связи вопрос об уровне спроса на Крым пока остается открытым: многое зависит не только от его внутренних возможностей, но и от стоимости перевозки и ряда других причин.

/TOURBUS.RU