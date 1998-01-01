Итоги российско-испанского туристического года торжественно подвели в Северной столице

По прогнозам экспертов, число наших туристов в Испании и испанских в России в этом году заметно вырастет

«Нас очень радует тот факт, что растет не только число российских туристов в Испании, но и то, что испанцы едут в Россию, – заявил участвовавшая в подведении итогов перекрестного Года туризма Россия-Испания в Петербурге заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. – Однако в сотрудничестве в сфере туризма обе наши страны только в начале пути».

Успех перекрестного Года туризма Россия-Испания очевиден: если многие другие европейские направления «ушли» в 2016-м в минус, количество россиян, посетивших испанские города и курорты, увеличилось на 14%, а число испанцев, приехавших в гости в Россию, выросло на 12% , что стало наилучшим показателем среди стран Европы и вполне отражает уровень нашего туристического взаимодействия, - соощает наш корреспондент.

Однако стороны не намерены останавливаться на достигнутом: в Петербурге состоялся большой российско-испанский туристический форум с привлечением представителей регионов, отельеров и музейных организаций двух стран. Алла Манилова уверена: именно в обоюдном продвижении регионов и кроется успех.

Кроме того, усилить позиции России как туристической дестинации позволит и наличие офиса Visit Russia в Мадриде, который она назвала лучшим среди всех 14 национальных туристических офисов за рубежом. При этом замминистра уверена, что ни миллион россиян в Испании, ни 150 тыс. приезжающих в РФ испанцев – не предел. «Это абсолютно не отражает заинтересованность в Испании российских туристов и мало соответствует уровню интереса испанцев к России», – считает она. При этом она полагает, что уже этим летом в Россию, в связи с проведением соревнований Кубка конфедераций, приедет значительно больше гостей из Испании.

Что касается мнения испанской стороны, то Государственный секретарь по туризму Испании Матильде Асиан подтвердила, что путешественники из России действительно вносят большой вклад в рост испанского туризма. И хотя по объемам наши туристы в этой стране вовсе не первые, потенциал России, по ее оценке, огромен.

Приятным подарком к окончанию года туризма Россия-Испания стало и появление в Барселоне представительства Петербурга, которое стало пятым по счету за рубежом. «Открытие информационного центра Visit Petersburg в «Доме России в Барселоне», безусловно, послужит стимулом для увеличения туристического потока из Испании, а также привлечет инвесторов в Россию и в Петербург в частности», - отметил генеральный директор СПБ ГБУ «Городское туристско-информационного бюро» Евгений Панкевич.

В свою очередь, представители туристического бизнеса Петербурга подтверждают: в этом году интерес к отдыху в Испании растет, а страна уверенно входит в первую пятерку направлений зарубежного спроса. В частности, Дмитрий Мазаников, руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе РФ, констатирует, что «среди европейских направлений Испания по уровню спроса занимает 3-4 место».

«В городе на Неве спрос на Испанию достаточно устойчив, поскольку сейчас направление характеризуется сбалансированной перевозкой и размещением, - считает он. – С учетом богатых экскурсионных возможностей страны, Испания была и остается одним из самых востребованных направлений зарубежного отдыха».

И если начался Год туризма Россия-Испания с гала-концерта звезд русского балета в Королевском театре «Реал» в Мадриде, завершился он в городе на Неве концертом «Страсть фламенко» одного из наиболее ярких испанских музыкантов Маноло Карраско и церемонией открытия фонтанов в ГМЗ «Петергоф», в рамках которой состоялись театрализованное представление «Путешествие в страну Дон Кихота» и замечательный фейерверк.

/TOURBUS.RU