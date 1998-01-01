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За финской визой в Санкт-Петербурге просят обращаться за пять недель до поездки/ Граждане Украины смогут въезжать в Турцию по внутренним документам/ Российский турист покончил с собой в отеле Антальи

За финской визой в Санкт-Петербурге просят обращаться за пять недель до поездки

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге рекомендует жителям региона обращаться за получением визы минимум за 5 недель до наступления даты поездки.

Как рассказал АТОРу руководитель визового отдела Генконсульства Кари Лехтонен, причиной столь долгого оформления виз является большой наплыв заявителей, а также некие «технические проблемы», из-за которых сотрудники дипмиссии не успевают своевременно обрабатывать все документы.

Как отметил г-н Лехтонен, уже в декабре 2016 года количество рассмотренных заявлений увеличилось на 8% по отношению к декабрю 2015 года. С начала текущего года число заявителей на получение финского шенгена постоянно росло: с января по апрель было принято 177 тысяч визовых заявлений (+103% по сравнению с тем же периодом 2016 года). В результате уже в марте вместо привычных двух недель финскую визу делали 3 недели.

Такую активность россиян в визовом вопросе в консульстве объясняют укреплением курса рубля, в результате чего россияне стали больше планировать путешествий за границу. В Северной столице финский шенген – самый популярный среди всех шенгенских виз стран ЕС. По оценкам экспертов, доля финских шенгенских виз составляет от 55 до 65% от общего количества всех виз, выдаваемых в Петербурге.

Граждане Украины смогут въезжать в Турцию по внутренним документам

Турция официально разрешила безвизовый въезд в страну для тех граждан Украины, которые являются обладателями ID-карт. Соответствующий документ опубликован в официальном правительственном издании Resmi.

По новым правилам, держатели карт, которые украинские власти начали выдавать взамен гражданских паспортов, смогут находиться в Турции без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

По словам председатель государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка, пока украинский МИД не получил дипломатическую ноту от турецкой стороны с датой начала поездок, но ее ожидают в течение одной-двух недель.

Напомним, 17 мая председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел Мальты (председательствует в ЕС) Кармело Абела подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима.

В понедельник соглашение было опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации документа.

Российский турист покончил с собой в отеле Антальи

В отеле Антальи был найден повесившимся 30-летний россиянин, сообщает турецкий портал Haber3.

Россиянин был найден повесившимся на перилах балкона своего номера в одном из отелей Кемера, его обнаружил персонал гостиницы.

После осмотра тела предварительно было установлено, что турист покончил с собой. Его тело отправлено в институт судебной медицины в Анталье для экспертизы, сообщает издание.

/TOURBUS.RU