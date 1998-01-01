В своей стране собираются отдыхать этим летом 21% россиян, за рубежом – 9%

Пресс-конференция на тему «Лето-2017: планы россиян на отдых» с участием руководителей ВЦИОМ и АТОР прошла сегодня в столице

На российские курорты планируют этим летом поехать вдвое больше наших туристов, чем на зарубежные. Такие данные следуют из результатов исследования ВЦИОМ, представленных на сегодняшней пресс-конференции «Лето-2017: планы россиян на отдых» с участием исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе и главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова.

Как было рассказано в ходе встречи с журналистами, согласно данным опроса ВЦИОМ (3600 респондентов, опрошенных в апреле-мае в 500 городах и 100 селах в 80 регионах РФ), 47% опрошенных планируют провести летний отпуск дома, и 29% (возможно пересечение со второй группой, т.к. допускалось несколько ответов) – на даче или на садовом участке. Еще 11% опрошенных ответили, что собираются провести отпуск «в другом городе или селе» в России.

Таким образом, на долю тех, кто пока планирует провести летний отпуск на каких-либо курортах (российских или за границей), остается доля в 24-30% опрошенных.

Предпочтения тех, кто все же планирует поездку за пределы места проживания, , согласно данным ВЦИОМ, распределились по направлениям следующим образом.

На Черноморском побережье Кавказа (т.е. на курортах Краснодарского края, Анапа, Сочи, Туапсе и др.) хотят отдохнуть 11% опрошенных (рост на треть, год назад было 8%), в Крыму – 10% опрошенных (в 2016-м было 8%).

За пределами стран бывшего СССР планирую отдохнуть 6% опрошенных (в 2016-м было 3% - рост в два раза), в странах СНГ – 2% и в странах Прибалтики – 1%.

Таким образом, по данным ВЦИОМ, с учетом статпогрешности, за пределами России собирается отдохнуть практически каждый десятый россиянин (9%, год назад – 5%), но доля планирующих поездку на российские курорты вдвое больше - 21% (в 2016-м было 16%).

В качестве причин, по которой люди не поедут в этом году в отпуск, а останутся дома или поедут на дачу, почти половина (44%) отсутствие средств на отдых, 17% указали невозможность отпуска летом по причине занятости на работе, 12% - необходимость сидеть с маленьким ребенком и другие семейные обстоятельства, и 8% - состояние здоровья.

Согласно данным ВЦИОМ, средняя сумма, которую готовы потратить те, кто планирует летний отдых в этом году, выросла на 18% и составила 39806 рублей на одного члена семьи.

48% из тех, кто планирует отпуск в этом году, указали, что специально откладывали или будут откладывать на отпуск, 13% - рассчитывают оплатить поездку за счет дополнительно заработанных средств (премия, подработка и пр.).

При этом 22% опрошенных указали, что оплатят отдых за счет текущих средств, а 5% планирую взять на отпуск кредит.

При этом доля тех, кто специально откладывал средства на отпуск, возросла за прошедший год на 11%, а доля тех, кто и так располагает на отпуск необходимой суммой – на 1%.

А доля тех, кто планирует оплатить отпуск за счет дополнительных источников заработка – премий и подработок – выослала по сравнению с результатами опроса мая 2016 года почти вдвое.

Ранее, напоминает АТОР, согласно данным ВЦИОМ, 6% всех респондентов указали, что собираются провести летний отпуск за пределами бывшего СССР. При этом 2% от всех опрошенных указали, что точно собираются в этом году в Турцию, еще 3% затруднились ответить на прямой вопрос, планируют ли они поехать в Турцию в этом году и 11% ответили что планируют такую поездку «в ближайшие год-два».

Таким образом, отметили в АТОР, можно говорить о том, что данные ВЦИОМ в целом коррелируются с данными туроператорского рынка – треть (2%) из всех выбравших зарубежный отдых (6%) респондентов, выбрала Турцию при наличии достаточно большого количества не определившихся с выбором Турции как будущего направления отдыха.

/TOURBUS.RU