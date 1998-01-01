"Лебединое озеро" отправится в космос

Имперский Русский балет и компания «Интурист» представили новый проект, который поможет туристам познакомиться с отечественным балетным искусством в летний «театральный несезон»

Презентация нового художественного проекта Имперского Русского балета под названием «Балет в «Космосе» для профессионалов туризма и журналистов проходит сегодня и завтра в столице. Она знаменует начало большой программы «Русские балетные сезоны».

Как было рассказано на пресс-конференции, предшествовавшей началу проект, с 12 июня по 22 августа Имперский Русский балет (художественный руководитель Гедиминас Таранда) по приглашению компании «Интурист» будет представлять «Лебединое озеро» в столичном концертном зале «Космос».

Спектакли в «Космосе» будут идти каждый день. Планируется, что проект сможет восполнить «нехватку» классических балетных программ в Москве в летнее время. Скорее всего, эти показы станут популярными и у туристов из-за рубежа, а цена билетов на спектакли составит от полутора до трёх тысяч рублей.

Кроме того, на каждый спектакль часть билетов будет бесплатной. Их получат дети-инвалиды, семьи ветеранов и другие категории граждан.

Как отметил г-н Таранда, «Балет в культуре нашей страны – это прививка высокого искусства, которую принято делать в нежном возрасте, восприимчивом к красоте и возвышенным чувствам.

Мы гордимся теми артистами и художниками, кто дарил нам сказку в детстве, трепет души в юности и благородные эмоции в зрелом возрасте.

Имперский Русский балет сохранил уникальные традиции исполнительского мастерства и вдохновенного творчества. Мы помним тех, кто создавал лучший в мире балет. Тех, кто позволял нам испытывать неподдельную гордость и восхищение. Тех, кто создал уникальную школу классического танца, распространив ее по всему свету. Тех, кто «жил» на сцене и посвятил всю свою жизнь этой тяжелейшей «порхающей» профессии»

Кроме того, в рамках нового проекта в июне в Звездном городке, в легендарном Доме космонавтов, который в этом году празднует свое 50-летие, состоится спектакль-балет «Лебединое озеро» для космонавтов, их семей, сотрудников Центра подготовки космонавтов, ветеранов космической отрасли, жителей Звёздного городка.

По окончании спектакля заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда торжественно вручит руководителю Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина комплекты дисков с записью балета «Лебединое озеро» для просмотра во время экспедиций на МКС.

«Когда родился наш слоган - "Балет в "Космосе", я подумал, почему бы не открыть наш проект в Звездном городке? Выступим, подарим космонавтам диски, чтобы они там, на орбите, далеко, могли посмотреть русский балет.

А потом перейдем в гостиницу "Космос" и ежедневно до конца августа будем показывать "Лебединое озеро". Выбор пал именно на этот спектакль, потому что это визитная карточка нашего русского балета», — рассказал, выступая на пресс-конференции, Гедиминас Таранда.

/ TOURBUS.RU