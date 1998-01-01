Новости Российский турпоток в Страну восходящего солнца вырос на рекордные 66% Туроператоры, активно работающие на японском направлении, прокомментировали нашему порталу последние данные Японской национальной туристической организации и рассказали о спросе на направлении

Как сообщили нашему порталу в российском представительстве Японской национальной туристической организации, общее число иностранных граждан, посетивших Страну восходящего солнца уже выросло, по сравнению с прошлым годом, на 23,9 процента и впервые достигло рекордного показателя в 2,58 млн человек. Количество российских граждан, въехавших в страну в апреле 2017 года, при этом выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9 тыс. человек, что является абсолютным рекордом посещаемости с начала статистических наблюдений. С января по апрель 2017 года в Японии побывало 24,2 тыс. россиян, тогда как в прошлом году за этот же период эта цифра составила 17,8 тыс. человек. Таким образом, по итогам четырех месяцев наблюдается прирост в 35,8%. «Столь стремительному росту турпотока из России способствовало упрощение оформления японских виз с января 2017 года, снижение тарифов на авиабилеты в Японию и увеличение количества прямых рейсов из городов Дальнего Востока», -отметили в японском турофисе. Людмила Курепина, гендиректор компании «Варварка Турсервис», комментируя эти цифры, также сообщила нам о также росте спроса на направление. При этом эксперт указывает на то, что «рост есть, но говорить о заметном приросте все-таки пока рано. Возможно, у тех компаний, которые недавно начали продавать туры в Японию, продажи и выросли на 60%, но у нас нет. При этом Япония продается достаточно активно, положительно сказываются визовые послабления, безопасность страны, ее многогранность». Елена Милованова, ведущий специалист направления ЮВА «КМП-групп», рассказала, что «на период цветения сакуры туры в Японию действительно продавались очень активно, спрос заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к Японии с каждым годом растет, у туристов восстанавливается финансовое положение и они хотят изучать страны, которые еще не посещали. Япония очень интересна российским туристам, к тому же здесь безопасно, что также немаловажно в нынешней ситуации, положительно влияет на спрос и визовые послабления. Сейчас не нужно ждать от партнеров оригинала приглашения, для визы достаточно предоставить в посольство бронь гостиницы, примерный маршрут путешествия и копию авиабилета. На направлении работает «Аэрофлот» и Japan Airlines, последние увеличивают частоту полетов из Москвы. Текущие продажи тоже идут неплохо, лето – низкий сезон на направлении, но ближе к осени продажи активизируются». Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании Oriental Discovery, в свою очередь отметила, что «апрель – традиционно один из самых загруженных месяцев на направлении, в это время здесь цветет сакура и туристы активно посещают страну в это время года. Говорить о росте я бы не стала, продажи в нашей компании идут ровно, загрузка аналогична прошлогодней. При этом мы отмечаем увеличение спроса на дорогие туры, все больше туристов бронируют туры с сопровождением, насыщенной программой, хорошими отелями, при этом количество туристов не увеличивается. Также растет объем самостоятельных туристов, ведь сейчас для оформления визы не требуется приглашения, турист самостоятельно может составить программу своего путешествия и получить визу». /TOURBUS.RU

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