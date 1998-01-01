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В результате теракта в Манчестере погибли 22 и ранено около 60 человек

Российское посольство в Великобритании и АТОР пока что не располагают информацией о том, пострадали ли в результате вчерашнего теракта российские туристы

Крупный теракт произошел вечером в понедельник (около 22:30 по местному времени, 0:30 МСК) в крупнейшем в Британии концертном комплексе "Манчестер Арена". Взрыв прогремел во время выступления американской певицы Арианы Гранде. В результате погибли, по последним данным, 22 человека и 59 пострадали. В основном это молодые люди.

Пострадавших развезли в шесть ближайших больниц. Людям с незначительными ранениями оказали помощь на месте. По информации BBC News, у них были "ранения как от шрапнели".

Смертник пронес на стадион самодельное взрывное устройство, заявил шеф полиции Йен Хопкинс. Правоохранители считают, что он действовал один, однако продолжают расследовать возможную связь террориста с какой-либо группой людей.

Полиция Большого Манчестера призвала жителей и гостей города воздержаться от посещения его центральной части в связи с работами, которые проводят эксперты непосредственно на месте теракта и рядом с ним. "Следует избегать посещения этого района, где эксперты продолжают напряженно работать на месте события", - отмечается в распространенном обращении полиции.

Сейчас многие центральные улицы города оцеплены полицией. Практически полностью прекращены отправка и прибытие поездов с железнодорожной станции "Виктория", к которой примыкает стадион "Манчестер-арена"

Посольство России пока не располагает точными данными о гражданах России среди пострадавших. Посольство РФ в Лондоне призвало россиян сообщить в социальных сетях о том, что они в безопасности и сообщило, что в случае, если гражданам РФ необходима помощь, они могут позвонить по телефону посольства для экстренных случаев: +447768566868.

В свою очередь АТОР сообщает, что по имеющейся у ассоциации информации, пострадавших среди организованных российских туристов нет.

В то же время стало известно, что на концерте присутствовали по меньшей мереше шестеро студентов из Казахстана, они не пострадали.

Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.

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/TOURBUS.RU