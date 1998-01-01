Новости «Великий шелковый путь» соединит турбизнес стран СНГ Совет по туризму государств-участников СНГ собрался в Северной столице, чтобы обсудить создание общего туристического пространства

Как отмечалось на заседании Совета по туризму государств-участников СНГ которое состоялось на днях в одном из залов Государственного Эрмитажа, именно проект «Великого шелкового пути» признан в качестве способного раскрыть общее природное и культурное богатство постсоветского пространства, - сообщает наш петербургский корреспондент. Представлявший на заседании межгосударственный историко-культурный и туристский проект «Великий шелковый путь» (ВШП) директор Российского этнографического музея Владимир Грусман особо подчеркнул, что, благодаря большой проделанной работе, сейчас уже есть возможность перейти к коммерческой реализации проекта. А председатель Совета по туризму СНГ Алла Манилова, оценивая огромный потенциал проекта, характеризовала его как «наш общий культурный слой» и назвала хорошим примером трансграничного маршрута по странам СНГ. При этом она уверена, что вовсе не обязательно сразу же формировать весь огромный маршрут целиком и во всех странах – можно и нужно начинать с малого. Вместе с тем обсуждение ВШП стало только частью программы заседания Совета по туризму. «Во всех странах уже пришли к пониманию того, что туризм является стратегической отраслью экономики, - подчеркнула Алла Манилова. – Поэтому сейчас нам очень важно обсудить имеющийся опыт нормативно-правового регулирования туризма и создания наиболее привлекательных условий для его развития». Она также призвала обменяться опытом продвижения туристических возможностей стран, а также обсудить необходимость объединения усилий при реализации таких крупных проектов, как ВШП. Поддерживает эту точку зрения и Азамат Джаманкулов, заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана. «Сейчас государства СНГ продолжают интеграцию в политической и экономической плоскостях, а туризм – один из лучших инструментов, который может быть использован для нашего сближения», - считает он. При этом уже есть понимание того, что внутренний (по странам СНГ) туризм может быть не менее успешным, чем в дальние страны. Согласен с коллегами и глава аппарата Министерства культуры и туризма Азербайджана Рафиг Байрамов. «У граждан наших стран есть интерес к поездкам внутри СНГ, - считает он. – И нам надо постараться создать для этого наилучшие условия». Что касается истории сотрудничества в сфере туризма по линии СНГ, то она довольно длинная: первое соглашение в этой области было подписано еще в конце 1993 года, а спустя десятилетие появилась и стратегия взаимодействия стран вплоть до 2020-го. Поэтому на встрече в Петербурге удалось не только обменяться опытом в сфере управления туризмом, но и обсудить развитие детского и молодежного туризма, а также наметить новые шаги на период 2018-2020 гг. /TOURBUS.RU



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