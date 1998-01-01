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Turkish Airlines сообщила об изменении правил провоза багажа/ "Аэрофлот" в июле-августе будет летать в Каунас вместо Вильнюса из-за ремонта ВПП/ В Шереметьево задержали гражданина Израиля, пытавшегося во время полета открыть дверь самолета

Turkish Airlines сообщила об изменении правил провоза багажа

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила об изменении правил провоза багажа. Так, для билетов, приобретенных с 1 мая на даты с 1 июля, применяется новая так называемая штучная система бесплатных норм вместо прежней весовой.

Если ранее для эконом-класса норма багажа составляла от 20 до 30 кг (на большинстве линий, в том числе в РФ, часто действовали увеличенные нормы), то теперь для вылетов с 1 июля (при условии приобретения билетов с 1 мая) будет действовать штучная норма: 1 место багажа весом до 23 кг в эконом-классе и 2 места весом до 32 кг каждое в бизнес-классе.

Таким образом, по данным системы бронирования Turkish Airlines, с июля на рейсах в Россию бесплатно в экономе можно провезти только 1 место багажа весом до 23 кг.

Для участников элитных программ компании Turkish Airlines и альянса Star Alliance к норме добавится еще одно бесплатное багажное место в любом классе обслуживания.

"Аэрофлот" в июле-августе будет летать в Каунас вместо Вильнюса из-за ремонта ВПП

В связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Вильнюса с 13 июля по 19 августа "Аэрофлот" переводит рейсы в аэропорт Каунаса, который находится в 97 км от литовской столицы.

Так, согласно сообщению "Аэрофлота", с 14 июля по 18 августа перевозчик отменяет свои утренние рейсы SU2104/2105 "Шереметьево" — Вильнюс — "Шереметьево". Пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлот" отправит рейсами "Шереметьево" (терминал E) — Каунас — "Шереметьево" (терминал E).

Также с 13 июля по 18 августа отменяются вечерние рейсы "Аэрофлота" SU2108/2109 Шереметьево — Вильнюс , пассажиры будут отправлены рейсами SU2120/2121 Шереметьево (терминал E) — Каунас — Шереметьево (терминал E).

"Обо всех изменениях ситуации с воздушным сообщением с Вильнюсом будет оперативно сообщаться дополнительно. Напоминаем о необходимости прибывать в аэропорт заблаговременно. Обращаем ваше внимание, что "Аэрофлот" не обеспечивает доставку пассажиров наземным транспортом из Вильнюса в Каунас и обратно", — сообщает компания.

В Шереметьево задержали гражданина Израиля, пытавшегося во время полета открыть дверь самолета

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении пассажира рейса "Тель-Авив — Москва", пытавшегося открыть дверь самолета во время полета, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении пассажира самолета, следовавшего рейсом "Тель-Авив — Москва", возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Ирина Волк.

По ее словам, 19 мая в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту "Шереметьево" поступило сообщение от командира воздушного судна о том, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения использует ненормативную лексику, распивает находящиеся при нем спиртные напитки и пытается открыть дверь самолета, чем угрожает безопасности полета.

"Нарушитель — 50-летний гражданин Израиля задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. 21 мая Химкинским городским судом вынесено постановление об избрании в отношении нарушителя меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала г-жа Волк.

Она подчеркнула, что это "первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, вводящего уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте".

/TOURBUS.RU