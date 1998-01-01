Аэропорт Инчхон cтанет "воротами" в Зимние олимпийские игры-2018

Главный аэропорт Южной Кореи вскоре будет готов принимать до 62 млн пассажиров в год

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры. Аэропорт Инчхон, один из самых быстроразвивающихся аэропортов-хабов в Северо-Восточной Азии, встретит участников и гостей Олимпиады, - рассказали нашему порталу в московском офисе Национальной организации туризма Кореи.

Аэропорт Инчхон открылся в 2001 году, и уже в 2016 пассажирооборот в аэропорту составил 57,8 млн. человек. Являясь крупнейшим авиационным узлом страны, Инчхон стремительно развивается. С 2013 по 2017 годы идет третий этап расширения аэропорта, целью которого является увеличение его пассажировместимости до 62 млн. человек.

Инфраструктура аэропорта включает в себя весь спектр лучших услуг, которые существуют для путешественников. Всех транзитных пассажиров ждет простая и легкая процедура "сквозной регистрации", которая исключает двойной осмотр багажа и необходимость менять терминал. Гурманы могут попробовать корейскую еду в ресторанах и комфортно провести время в зоне обслуживания, где можно принять душ, поиграть с ребенком в детской комнате, сделать массаж и выпить чашечку кофе в баре.

У транзитных пассажиров в аэропорте Инчхон есть возможность остановки в комфортабельном отеле и посещения бесплатной туристической экскурсии в Инчхон и Сеул.

В феврале 2016 года в аэропорту открылся Культурный центр, мероприятия которого позволяют иностранным пассажирам погрузиться в корейскую культуру. Так, можно принять участие в мастер-классах по созданию корейских аксессуаров и взять изготовленный своими руками сувенир с собой. Сотрудники аэропорта рекомендуют обязательно увидеть прогулку королевской семьи и сделать памятное фото с представителями династии Чосон.

Среди дополнительных преимуществ аэропорта - специальные скидки для транзитных пассажиров в SkyHub Lounge, предоставление ваучера Duty Free, в который входит prepaid card на 10 000 вон и купон на скидку, а также приглашение на корейский поп-концерт.

"Именно аэропорт Инчхон станет первым местом, где гости Зимней Олимпиады встретятся с Южной Кореей. Оценить достоинства аэропорта также могут путешественники, которые путешествуют в другие времена года. Осенью здесь можно любоваться яркими красными кленами, весной - цветением вишни, а летом наслаждаться роскошным пляжным отдыхом.





В Корее очень много тематических нишевых видов отдыха, которые сейчас особенно любят туристы: медицинский, спортивный и эко-туризм, K-Pop ( Korean pop) и корейское кино, гастрономические туры и пляжный отдых.

Поэтому мы уверены, в Корее интересное времяпровождение ждет всех, кто хочет открыть для себя страну, гармонично сочетающую в себе историю, традиции и современность"– отметила Екатерина Лопухина, менеджер по маркетингу стран России, СНГ, Балтии и Восточной Европы.