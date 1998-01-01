Министр финансов хочет ввести «курортный сбор» и на Золотом кольце

Наши эксперты обсуждают неожиданное предложение Антона Силуанова

Ведение курортного сбора в регионах "Золотого кольца" позволило бы им развивать туристическую инфраструктуру, - заявил министр финансов России Антон Силуанов, которого цитирует «Интерфакс»,

"Мы много говорим о том, чтобы создавать дополнительные источники доходов для субъектов как, например, от туристического бизнеса — курортный сбор. Сейчас будет проходить эксперимент в ряде субъектов. Уверен, что и в регионах "Золотого кольца" это следующий шаг, чтобы поднять финансы и больше иметь возможностей для развития инфраструктуры именно туристического бизнеса", — сказал он, выступая на Владимирском экономическом форуме.

Он отметил, что регионы, у которых нет доходов от нефти и газа, но много достопримечательностей, могли бы зарабатывать за счет туризма. "На этом можно хорошо заработать, можно хорошо пополнить свои бюджеты. Мы всегда ориентировались на нефтегазовые доходы, какая цена будет на нефть, на газ, курс доллара, а здесь не нужно никаких рисков создавать. Это стабильный доход, стабильный вклад в валовой региональный продукт каждого субъекта РФ", — заявил министр.

Как сообщалось ранее, пилотный проект по введению курортного сбора будет реализован в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Минеральных Водах.

Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», отметил, комментируя нам эту новость, что «сам по себе курортный сбор ни плох, ни хорош. Важно, как будут расходоваться собранные средства. Если они будут действительно распределяться на улучшение внешнего вида улиц, музеев, гостиниц, тогда это безусловно, пойдет на пользу регионов, если же средства будут идти на поддержание расползающегося по швам бюджета регионов, тогда мы не получим никакого результата.

Но в любом случае, «демотиватором» поездки по Золотому кольцу курортный сбор не станет, поскольку сумма сбора будет в разы меньше общего уровня стоимости турпакета».

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в свою очередь считает идею введения курортного сбора в регионах Золотого кольца «небезупречной и чреватой снижением турпотока, что не только не принесет регионам деньги, а еще и лишит их заметного количества средств»

По его словам, «Дело в том, что туристы, которые путешествуют по Золотому кольцу, не находятся в одном туристическом месте.Они могут приехать, например, во Владимир с экскурсией, а ночевать в Суздале, естественно туристы не захотят платить сбор во Владимире.

Не стоит забывать, что количество экскурсантов в этих регионах в разы превышает количество «настоящих» туристов (тех, кто проводит в регионе хотя бы одну ночь). Одним словом, взимание этого налога в регионах Золотого кольца будет в разы сложнее, чем в том же Крыму, например.

У нас уже есть регионы, в которых сейчас в рамках эксперимента введен этот сбор, инужно посмотреть, как эта система будет работать там, а потом уже пытаться вводить ее в других регионах».

Ирина Астахова, директор российского отдела компании «Ванд», в свою очередь, заявила, что «в регионах Золотого кольца введение курортного сбора невозможно, поскольку Золотое кольцо – это не курорт. Если мы говорим просто о налоге на отдых, то и он неуместен, поскольку приведет к снижению потока. Цены на отдых сейчас не бюджетные и любое удорожание продукта приведет к тому, что туристы будут отказываться от поездок.

Если бы у нас параллельно налогам не росли бы цены на бензин, дороги, те же продукты, тогда еще можно было бы вводить сборы, но не в нынешней ситуации однозначно».

Наконец, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», отметила в беседе с нами, что «намерение региональных властей привлечь больше денег в бюджет стороны понятно. Но с учетом того, что эти суммы лягут на плечи туристов , то для тех, кто едет семьей на выходные стоимость путешествия увеличится в среднем на 600 рублей. А для тех хочет поехать на более длительный период ( а Золотое кольцо борется за тех туристов, которые приезжают не только на выходные) эти суммы могут составить 2 -3 тысячи руб. на семью.

Надо учитывать и мировую практику. К примеру, Турция не берет курортный сбор, однако создает благоприятные условия для развития бизнеса и за счет последнего увеличивает доходы бюджета.

Будем надеяться что с учетом того , что решение о введении курортного сбора принимается каждым регионом самостоятельно, местные руководители в итоге примут правильное решение».

/TOURBUS.RU